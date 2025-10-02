Advertisement

عربي-دولي

بوتين: روسيا مستعدّة لدعم مقترح ترامب بشأن غزة

Lebanon 24
02-10-2025 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1424550-638950367364004520.jpg
Doc-P-1424550-638950367364004520.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّ "روسيا مستعدة لدعم مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة".
Advertisement
 
 
وقال بوتين خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار، إنّ "روسيا لطالما دعت إلى إقامة دولتين: إسرائيل ودولة فلسطينية".
 
وأشار إلى أنّ "روسيا على تواصل مع حركة "حماس"، ومن المهم أن تدعم خطة السلام في غزة". (سبوتنيك)

مواضيع ذات صلة
ويتكوف: المقترح الجديد بشأن غزة مختلف ونحظى بدعم كبير من الدول العربية والأوروبية
lebanon 24
03/10/2025 02:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: مستعدون لدعم خطة ترامب للسلام في غزة
lebanon 24
03/10/2025 02:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني ميرتس: ألمانيا مستعدة لتقديم مساهمة ملموسة في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
03/10/2025 02:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: فرنسا مستعدة للمساهمة في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة وسنظل نتابع التزامات كل طرف
lebanon 24
03/10/2025 02:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

فلاديمير

إسرائيل

سبوتنيك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:18 | 2025-10-02
16:00 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:40 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24