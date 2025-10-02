23
عربي-دولي
بوتين: روسيا مستعدّة لدعم مقترح ترامب بشأن غزة
Lebanon 24
02-10-2025
|
14:14
أعلن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، أنّ "
روسيا
مستعدة لدعم مقترح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بشأن غزة".
وقال
بوتين
خلال اجتماع في نادي فالداي الدولي للحوار، إنّ "روسيا لطالما دعت إلى إقامة دولتين:
إسرائيل
ودولة فلسطينية".
وأشار إلى أنّ "روسيا على تواصل مع حركة "
حماس
"، ومن المهم أن تدعم خطة السلام في غزة". (سبوتنيك)
