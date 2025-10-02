Advertisement

أوروبا تؤيد خطة ترامب: نزع سلاح حماس ولا دور لها بالحكم

02-10-2025 | 14:30
رحب الاتحاد الأوروبي بتعهد ترامب بإنهاء الحرب في غزة.
وأكد "دعم مبادئ ترمب بشأن نزع سلاح حماس دون أي دور في الحكم مستقبلا".
وحث "حماس على "بني خطة ترمب وإطلاق سراح الرهائن وإلقاء السلاح".
أضاف: "مستعدون للمساهمة بخطة ترامب حول غزة". (الحدث)
مواضيع ذات صلة
عباس: لن يكون لحماس دور في الحكم وندعوها لتسليم السلاح
lebanon 24
03/10/2025 02:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مقرب من حماس: الحركة تريد تعديل بعض بنود خطة ترامب وبينها نزع السلاح
lebanon 24
03/10/2025 02:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية
lebanon 24
03/10/2025 02:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني محمود عباس: سلاح مخيمات لبنان أدى غرضه عام 1969 ولا دور له الآن
lebanon 24
03/10/2025 02:43:50 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24