عربي-دولي
أوروبا تؤيد خطة ترامب: نزع سلاح حماس ولا دور لها بالحكم
Lebanon 24
02-10-2025
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحب
الاتحاد الأوروبي
بتعهد
ترامب
بإنهاء الحرب في غزة.
وأكد "دعم مبادئ
ترمب
بشأن نزع سلاح
حماس
دون أي دور في الحكم مستقبلا".
وحث "حماس على "بني خطة ترمب وإطلاق سراح الرهائن وإلقاء السلاح".
أضاف: "مستعدون للمساهمة بخطة ترامب حول غزة". (الحدث)
