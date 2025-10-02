في حال إندلاع مُواجهة مباشرة... من الأقوى عسكريّاً تركيا أو إسرائيل؟

ذكر موقع " "، أنّ ثمة تصاعداً واضحا للتوتّر بين وإسرائيل، بسبب الحرب في غزة، إضافة إلى الإعتداءات على ، ما يُثير الخوف من إندلاع مُواجهة بين أنقرة وتل أبيب.

وبحسب "غلوبال فاير باور"، تتقدم تركيا على في التصنيف العالمي للقوة العسكرية، وتحتلّ المرتبة التاسعة عالميّاً في تصنيف عام 2025، بينما تحلّ في المركز 15 عالميّاً.

أما الميزانية العسكرية لتركيا، فتبلغ 47 مليار دولار، بينما ميزانية إسرائيل 30 مليار دولار.



وتتفوق تركيا من ناحية القوى البشرية على إسرائيل بفارق كبير، لأنّ عدد سكان يتجاوز 84 مليونا، في حين يبلغ عدد السكان 9.4 ملايين 20 بالمئة منهم فلسطينيون.



وفي ما يتعلّق بالقدرات الجوية، فإنّ إسرائيل تتفوّق في مجال الطائرات المقاتلة، بينما تتفوق تركيا في إجمالي عدد الطائرات والمروحيات وطائرات النقل والتدريب والمهام الخاصة.



وبريّاً تتفوق تركيا على إسرائيل بعدد الدبابات، إذ تمتلك أنقرة أكثر من 2200 دبابة مقابل 1300 لتل أبيب، كما تمتلك تركيا ضعف عدد المركبات المدرعة القتالية تقريبا التي لدى إسرائيل، وكذلك الأمر بخصوص "قاذفات الصواريخ المتحركة"، ويتسع الفارق أيضا لصالح أنقرة بالنسبة لسلاح المدفعية.



وبالنسبة للقوة البحرية، فإن تركيا تمتلك قطعا بحرية يبلغ عددها 182 في حين إسرائيل تمتلك 62 فقط، وتمتلك تركيا حاملة مروحيات وحيدة بينما لا تمتلك إسرائيل أيا منها، وبالنسبة للغواصات لدى تركيا 13 غواصة في حين لدى إسرائيل 5 غواصات فقط.



وتملك تركيا مخزونا كبيرا من الطائرات المسيّرة المتطورة يقدر عددها بالآلاف ومن طرازات متنوعة أشهرها "بيرقدار تي بي 2" و"بيرقدار تي بي 3"، و"بيرقدار أكينجي" الأكبر حجما، وكذلك تسعى لتطوير مقاتلتها النفاثة المسيّرة الجديدة "بيرقدار قيزل إلما"، بالإضافة إلى مسيّرات أخرى مثل "أنكا" و"سوبر شيمشيك" و"غوكهون" وغيرها.



في المقابل، تمتلك تل أبيب طائراتها المسيّرة المتقدمة أيضا، إلا أن ما يميّز سلاحها الجوي هو طائراتها القتالية الشبحية المتطورة وأبرزها "إف-35 أدير" التي توصف بالأكثر تطورا على مستوى العالم ومقاتلتا "إف-16″ و"إف-15".



وتمتلك تركيا أنظمة دفاع جوي متنوعة بعضها محلية الصنع وأخرى أجنبية أبرزها منظومة "إس 400" الروسية المتطورة.



من جانبها تملك إسرائيل منظومات دفاع جوي متطورة ومتعددة المستويات، أبرزها منظومة السهم "آرو-3" المتخصصة باعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي لكوكب الأرض ومقلاع داود النظام الصاروخي والمتوسط المدى وأيضا القبة الحديدية لصد الصواريخ القصيرة المدى والقذائف المدفعية وكذلك منظومة "ثاد" الأميركية لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية ذات المدى القصير والمتوسط وفوق المتوسط خلال المرحلة النهائية من تحليقها.



ولا يُمكن إغفال السلاح من ميزان القوة رغم أنه لم يندرج ضمن بيانات التصنيف العالمي، إذ تُعد تل أبيب قوة نووية لحيازتها رؤوسا نووية محمولة على صواريخ يصل مداها إلى 1500 كيلومتر، إضافة إلى القنابل النووية التي يمكن إلقاؤها من الجوّ. (الجزيرة)



