Advertisement

عربي-دولي

في حال إندلاع مُواجهة مباشرة... من الأقوى عسكريّاً تركيا أو إسرائيل؟

Lebanon 24
02-10-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1424570-638950412714445407.jpg
Doc-P-1424570-638950412714445407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ ثمة تصاعداً واضحا للتوتّر بين تركيا وإسرائيل، بسبب الحرب في غزة، إضافة إلى الإعتداءات على سوريا، ما يُثير الخوف من إندلاع مُواجهة بين أنقرة وتل أبيب.
Advertisement
 
وبحسب "غلوبال فاير باور"، تتقدم تركيا على إسرائيل في التصنيف العالمي للقوة العسكرية، وتحتلّ المرتبة التاسعة عالميّاً في تصنيف عام 2025، بينما تحلّ تل أبيب في المركز 15 عالميّاً.
 
أما الميزانية العسكرية لتركيا، فتبلغ 47 مليار دولار، بينما ميزانية إسرائيل 30 مليار دولار.

وتتفوق تركيا من ناحية القوى البشرية على إسرائيل بفارق كبير، لأنّ عدد سكان يتجاوز 84 مليونا، في حين يبلغ عدد السكان في إسرائيل 9.4 ملايين 20 بالمئة منهم فلسطينيون.

وفي ما يتعلّق بالقدرات الجوية، فإنّ إسرائيل تتفوّق في مجال الطائرات المقاتلة، بينما تتفوق تركيا في إجمالي عدد الطائرات والمروحيات وطائرات النقل والتدريب والمهام الخاصة.

وبريّاً تتفوق تركيا على إسرائيل بعدد الدبابات، إذ تمتلك أنقرة أكثر من 2200 دبابة مقابل 1300 لتل أبيب، كما تمتلك تركيا ضعف عدد المركبات المدرعة القتالية تقريبا التي لدى إسرائيل، وكذلك الأمر بخصوص "قاذفات الصواريخ المتحركة"، ويتسع الفارق أيضا لصالح أنقرة بالنسبة لسلاح المدفعية.

وبالنسبة للقوة البحرية، فإن تركيا تمتلك قطعا بحرية يبلغ عددها 182 في حين إسرائيل تمتلك 62 فقط، وتمتلك تركيا حاملة مروحيات وحيدة بينما لا تمتلك إسرائيل أيا منها، وبالنسبة للغواصات لدى تركيا 13 غواصة في حين لدى إسرائيل 5 غواصات فقط.

وتملك تركيا مخزونا كبيرا من الطائرات المسيّرة المتطورة يقدر عددها بالآلاف ومن طرازات متنوعة أشهرها "بيرقدار تي بي 2" و"بيرقدار تي بي 3"، و"بيرقدار أكينجي" الأكبر حجما، وكذلك تسعى لتطوير مقاتلتها النفاثة المسيّرة الجديدة "بيرقدار قيزل إلما"، بالإضافة إلى مسيّرات أخرى مثل "أنكا" و"سوبر شيمشيك" و"غوكهون" وغيرها.

في المقابل، تمتلك تل أبيب طائراتها المسيّرة المتقدمة أيضا، إلا أن ما يميّز سلاحها الجوي هو طائراتها القتالية الشبحية المتطورة وأبرزها "إف-35 أدير" التي توصف بالأكثر تطورا على مستوى العالم ومقاتلتا "إف-16″ و"إف-15".

وتمتلك تركيا أنظمة دفاع جوي متنوعة بعضها محلية الصنع وأخرى أجنبية أبرزها منظومة "إس 400" الروسية المتطورة.

من جانبها تملك إسرائيل منظومات دفاع جوي متطورة ومتعددة المستويات، أبرزها منظومة السهم "آرو-3" المتخصصة باعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي لكوكب الأرض ومقلاع داود النظام الصاروخي القصير والمتوسط المدى وأيضا القبة الحديدية لصد الصواريخ القصيرة المدى والقذائف المدفعية وكذلك منظومة "ثاد" الأميركية لاعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية ذات المدى القصير والمتوسط وفوق المتوسط خلال المرحلة النهائية من تحليقها.

ولا يُمكن إغفال السلاح النووي الإسرائيلي من ميزان القوة رغم أنه لم يندرج ضمن بيانات التصنيف العالمي، إذ تُعد تل أبيب قوة نووية لحيازتها رؤوسا نووية محمولة على صواريخ يصل مداها إلى 1500 كيلومتر، إضافة إلى القنابل النووية التي يمكن إلقاؤها من الجوّ. (الجزيرة)

مواضيع ذات صلة
توتّر كبير بين تركيا وإسرائيل... وتحذير من مُواجهة مباشرة خطيرة
lebanon 24
03/10/2025 02:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع مواجهات في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم (قدس)
lebanon 24
03/10/2025 02:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر للجزيرة: اندلاع مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال رام الله
lebanon 24
03/10/2025 02:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من اندلاع مواجهة جديدة.. هذا ما قد تفعله إيران!
lebanon 24
03/10/2025 02:44:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

في إسرائيل

إسرائيل

الجزيرة

تل أبيب

القصير

النووي

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-10-02
16:28 | 2025-10-02
16:18 | 2025-10-02
15:49 | 2025-10-02
15:40 | 2025-10-02
15:25 | 2025-10-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24