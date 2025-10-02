مسيّرات وأجهزة تجسس... ضبط أضخم شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين!

Advertisement





وجرت العملية في ميناء الحاويات بمدينة عدن، بعد تفتيش سفينة شحن قادمة من جيبوتي كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة، قبل أن تغيّر مسارها إلى عدن بسبب القيود المفروضة على دخول السفن إلى الحديدة نتيجة التصعيد العسكري الأخير.وشملت المضبوطات منصات إطلاق، ومكونات الطائرات المسيّرة، وآلات تصنيع، ومحركات نفاثة، ومواد خام لهياكل الطائرات (ألياف كربون وسبائك ألمنيوم)، إضافة إلى أجهزة اتصالات ورصد حراري وتجهيزات للتجسس والتشويش.ووصف مسولون يمنيون العملية بأنها "إنجاز أمني كبير وضربة موجعة للحوثيين"، الذين يعتمدون على تهريب المعدات العسكرية عبر الموانئ وخطوط الشحن التجارية.