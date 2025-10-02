23
عربي-دولي
مسيّرات وأجهزة تجسس... ضبط أضخم شحنة أسلحة إيرانية للحوثيين!
Lebanon 24
02-10-2025
|
15:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
السلطات الأمنية
في عدن، جنوبي اليمن، اليوم الخميس، ضبط 58 حاوية تجارية بوزن 2500 طن، محمّلة بمعدات عسكرية و"مصانع متكاملة" لإنتاج المسيّرات وأجهزة التجسس والتشويش، مصدرها
إيران
ومتجهة إلى الحوثيين.
وجرت العملية في ميناء الحاويات بمدينة عدن، بعد تفتيش سفينة شحن قادمة من جيبوتي كانت في طريقها إلى ميناء الحديدة، قبل أن تغيّر مسارها إلى عدن بسبب القيود المفروضة على دخول السفن إلى الحديدة نتيجة التصعيد العسكري الأخير.
وشملت المضبوطات منصات إطلاق، ومكونات الطائرات المسيّرة، وآلات تصنيع، ومحركات نفاثة، ومواد خام لهياكل الطائرات (ألياف كربون وسبائك ألمنيوم)، إضافة إلى أجهزة اتصالات ورصد حراري وتجهيزات للتجسس والتشويش.
ووصف مسولون يمنيون العملية بأنها "إنجاز أمني كبير وضربة موجعة للحوثيين"، الذين يعتمدون على تهريب المعدات العسكرية عبر الموانئ وخطوط الشحن التجارية.
السلطات الأمنية
إيران
سفين
إيرا
تابع
