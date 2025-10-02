Advertisement

عربي-دولي

طائرات مسيّرة تشل مطار ميونخ وتربك سفر 3 آلاف راكب

Lebanon 24
02-10-2025 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1424627-638950692461232791.png
Doc-P-1424627-638950692461232791.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُجبر مطار ميونخ الألماني على وقف حركة الطيران مساء الخميس، بعد رصد عدة طائرات مسيّرة تحلّق في محيطه، قبل أن يتم فتحه صباح اليوم، في حادثة أثّرت على آلاف المسافرين وأعادت إلى الواجهة المخاوف من تهديدات أمنية متزايدة باستخدام المسيّرات قرب المطارات.
Advertisement

وأوضح المطار في بيان أن القرار أدى إلى إلغاء إقلاع 17 رحلة وتحويل 15 أخرى إلى مطارات بديلة، ما تسبب في تعطيل سفر نحو 3 آلاف مسافر. وبدأت القيود عند الساعة 22:18 بالتوقيت المحلي قبل أن يتم إغلاق المدارج بشكل كامل.

من جانبها، أكدت الشرطة الألمانية أن شهوداً رصدوا مسيّرات قرب المطار مرتين متتاليتين خلال المساء، ما دفع السلطات إلى إغلاق المدرجين لنحو ساعة، وإطلاق عملية بحث واسعة بمشاركة مروحيات لتحديد هوية هذه الطائرات.

ولم تكشف السلطات بعد عن نوع أو عدد الطائرات المرصودة، بينما يستمر التحقيق وسط تشديد أمني متزامن مع مهرجان أكتوبر في ميونخ الذي يجذب مئات الآلاف يومياً.

وتُعد هذه الحادثة الأحدث في سلسلة اضطرابات طالت مطارات أوروبية عدة خلال الأسابيع الماضية، بعدما تسبب رصد مسيّرات في إغلاق مطارات بالدنمارك والنرويج مؤقتاً.
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام نرويجية: طائرة ركّاب تحوّل مسارها إلى تروندهايم بعد رصد مسيّرة مجهولة فوق مطار برونوييسوند
lebanon 24
03/10/2025 10:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق مطار ميونخ الألماني وتعليق رحلات بعد تحليق مسيّرة فوق أجوائه
lebanon 24
03/10/2025 10:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة صينية تهبط اضطرارياً في روسيا وعلى متنها أكثر من 300 راكب
lebanon 24
03/10/2025 10:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تسقط 3 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون
lebanon 24
03/10/2025 10:14:58 Lebanon 24 Lebanon 24

حركة الطيران

صباح اليوم

الألمانية

النرويج

المطار

أوروبي

روبي

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:13 | 2025-10-03
03:00 | 2025-10-03
02:54 | 2025-10-03
02:43 | 2025-10-03
02:14 | 2025-10-03
01:53 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24