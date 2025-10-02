28
عربي-دولي
طائرات مسيّرة تشل مطار ميونخ وتربك سفر 3 آلاف راكب
Lebanon 24
02-10-2025
|
23:19
أُجبر مطار ميونخ الألماني على وقف
حركة الطيران
مساء الخميس، بعد رصد عدة طائرات مسيّرة تحلّق في محيطه، قبل أن يتم فتحه
صباح اليوم
، في حادثة أثّرت على آلاف المسافرين وأعادت إلى الواجهة المخاوف من تهديدات أمنية متزايدة باستخدام المسيّرات قرب المطارات.
وأوضح
المطار
في بيان أن القرار أدى إلى إلغاء إقلاع 17 رحلة وتحويل 15 أخرى إلى مطارات بديلة، ما تسبب في تعطيل سفر نحو 3 آلاف مسافر. وبدأت القيود عند الساعة 22:18 بالتوقيت المحلي قبل أن يتم إغلاق المدارج بشكل كامل.
من جانبها، أكدت الشرطة
الألمانية
أن شهوداً رصدوا مسيّرات قرب المطار مرتين متتاليتين خلال المساء، ما دفع السلطات إلى إغلاق المدرجين لنحو ساعة، وإطلاق عملية بحث واسعة بمشاركة مروحيات لتحديد هوية هذه الطائرات.
ولم تكشف السلطات بعد عن نوع أو عدد الطائرات المرصودة، بينما يستمر التحقيق وسط تشديد أمني متزامن مع مهرجان أكتوبر في ميونخ الذي يجذب مئات الآلاف يومياً.
وتُعد هذه الحادثة الأحدث في سلسلة اضطرابات طالت مطارات أوروبية عدة خلال الأسابيع الماضية، بعدما تسبب رصد مسيّرات في إغلاق مطارات بالدنمارك والنرويج مؤقتاً.
