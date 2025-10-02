طائرات مسيّرة تشل مطار ميونخ وتربك سفر 3 آلاف راكب

Advertisement

وأوضح في بيان أن القرار أدى إلى إلغاء إقلاع 17 رحلة وتحويل 15 أخرى إلى مطارات بديلة، ما تسبب في تعطيل سفر نحو 3 آلاف مسافر. وبدأت القيود عند الساعة 22:18 بالتوقيت المحلي قبل أن يتم إغلاق المدارج بشكل كامل.من جانبها، أكدت الشرطة أن شهوداً رصدوا مسيّرات قرب المطار مرتين متتاليتين خلال المساء، ما دفع السلطات إلى إغلاق المدرجين لنحو ساعة، وإطلاق عملية بحث واسعة بمشاركة مروحيات لتحديد هوية هذه الطائرات.ولم تكشف السلطات بعد عن نوع أو عدد الطائرات المرصودة، بينما يستمر التحقيق وسط تشديد أمني متزامن مع مهرجان أكتوبر في ميونخ الذي يجذب مئات الآلاف يومياً.وتُعد هذه الحادثة الأحدث في سلسلة اضطرابات طالت مطارات أوروبية عدة خلال الأسابيع الماضية، بعدما تسبب رصد مسيّرات في إغلاق مطارات بالدنمارك والنرويج مؤقتاً.