عربي-دولي

تعاون تركي محتمل مع أميركا وكوريا الجنوبية لبناء محطة نووية ثانية

Lebanon 24
02-10-2025 | 23:46
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده قد تتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، لإنشاء محطة الطاقة النووية الثانية المخطط لها في شكل نموذج ثلاثي.
وقالت أنقرة إنها تجري محادثات مع روسيا، والصين، وكندا، وكوريا الجنوبية بشأن إنشاء محطتين جديدتين للطاقة النووية في منطقتي سينوب الشمالية، وتراقية الغربية، لتضافا إلى محطة أكويو للطاقة النووية التي تبنيها مع روسيا.

وفي حديثه إلى قناة CNN TURK، قال بيرقدار إن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش التعاون بشأن محطات صغيرة وكبيرة مع زعيمي كندا، وفرنسا.

وأضاف أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة في تطوير محطة صغيرة وتقليدية، وذلك عقب اجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض الشهر الماضي.

وقال بيرقدار: "يمكننا أن نقول إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية انضمتا معاً..  ولذلك، قد يكون هناك نموذج ثلاثي مع كوريا-أميركا-تركيا".

وأشار إلى أن محطة أكويو ستكون جاهزة للتشغيل في عام 2026.
 
