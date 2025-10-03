ترامب: أميركا في "نزاع مسلّح" مع كارتلات المخدرات قرب فنزويلا

Advertisement

وجاءت هذه المذكرة بعد إرسال البحرية الأميركية عدة سفن حربية إلى بحر الكاريبي في أواخر آب، حيث دمّرت 3 زوارق اتهمتها بالضلوع في أنشطة تهريب مخدرات، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل.وقالت معاونة المتحدثة باسم ، آنا : "تصرّف الرئيس وفقاً لقانون النزاعات المسلحة لحماية بلدنا ممن يحاولون جلب السموم القاتلة إلى سواحلنا".لكن خبراء قانونيين أميركيين نددوا بالعمليات، معتبرين أنها "لا تستند إلى إطار قانوني واضح"، خاصة أن الأميركي يمنح الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب، ما يثير التباساً حول وصف هذه العمليات بأنها "نزاع مسلّح".المذكرة التي كشفت عنها أوضحت أن الكارتلات "باتت أكثر تسليحاً وتنظيماً وعنفاً، وتتسبب في مقتل عشرات آلاف سنوياً"، وهو ما دفع للإعلان أن الولايات المتحدة في مواجهة "نزاع مسلّح غير دولي" مع هذه المنظمات التي وصفها بـ"الإرهابية".في المقابل، نفت حكومة فنزويلا بقيادة نيكولاس مادورو الاتهامات الأميركية، واعتبرت التحركات العسكرية "تهديداً مباشراً"، معلنةً إطلاق مناورات عسكرية واستدعاء الاحتياط. كما ندد الفنزويلي، الخميس، بتحليق 5 مقاتلات أميركية قبالة سواحل بلاده.