28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
5
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب: أميركا في "نزاع مسلّح" مع كارتلات المخدرات قرب فنزويلا
Lebanon 24
03-10-2025
|
00:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، في مذكرة رسمية موجهة إلى
الكونغرس
، أن
الولايات المتحدة
تخوض "نزاعاً مسلحاً" مع كارتلات المخدرات، مبرّراً بذلك العمليات العسكرية الأخيرة التي نُفذت قبالة سواحل فنزويلا.
Advertisement
وجاءت هذه المذكرة بعد إرسال البحرية الأميركية عدة سفن حربية إلى بحر الكاريبي في أواخر آب، حيث دمّرت 3 زوارق اتهمتها
واشنطن
بالضلوع في أنشطة تهريب مخدرات، ما أسفر عن مقتل 17 شخصاً على الأقل.
وقالت معاونة المتحدثة باسم
البيت الأبيض
، آنا
كيلي
: "تصرّف الرئيس وفقاً لقانون النزاعات المسلحة لحماية بلدنا ممن يحاولون جلب السموم القاتلة إلى سواحلنا".
لكن خبراء قانونيين أميركيين نددوا بالعمليات، معتبرين أنها "لا تستند إلى إطار قانوني واضح"، خاصة أن
الدستور
الأميركي يمنح الكونغرس وحده صلاحية إعلان الحرب، ما يثير التباساً حول وصف هذه العمليات بأنها "نزاع مسلّح".
المذكرة التي كشفت عنها
صحيفة نيويورك تايمز
أوضحت أن الكارتلات "باتت أكثر تسليحاً وتنظيماً وعنفاً، وتتسبب في مقتل عشرات آلاف
الأميركيين
سنوياً"، وهو ما دفع
ترامب
للإعلان أن الولايات المتحدة في مواجهة "نزاع مسلّح غير دولي" مع هذه المنظمات التي وصفها بـ"الإرهابية".
في المقابل، نفت حكومة فنزويلا بقيادة نيكولاس مادورو الاتهامات الأميركية، واعتبرت التحركات العسكرية "تهديداً مباشراً"، معلنةً إطلاق مناورات عسكرية واستدعاء الاحتياط. كما ندد
وزير الدفاع
الفنزويلي، الخميس، بتحليق 5 مقاتلات أميركية قبالة سواحل بلاده.
مواضيع ذات صلة
إشتباك مسلح قرب بيروت.. والسبب "مخدرات"!
Lebanon 24
إشتباك مسلح قرب بيروت.. والسبب "مخدرات"!
03/10/2025 10:15:59
03/10/2025 10:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: قواتنا أطلقت النار على سفينة مخدرات بعد مغادرتها فنزويلا
Lebanon 24
ترامب: قواتنا أطلقت النار على سفينة مخدرات بعد مغادرتها فنزويلا
03/10/2025 10:15:59
03/10/2025 10:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: نحن في وضع هو الأقرب إلى نزاع مسلح منذ الحرب العالمية الثانية
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: نحن في وضع هو الأقرب إلى نزاع مسلح منذ الحرب العالمية الثانية
03/10/2025 10:15:59
03/10/2025 10:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا أمر ترامب بنشر ثلاث مدمرات صاروخية قرب فنزويلا؟
Lebanon 24
لماذا أمر ترامب بنشر ثلاث مدمرات صاروخية قرب فنزويلا؟
03/10/2025 10:15:59
03/10/2025 10:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة نيويورك تايمز
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
البيت الأبيض
وزير الدفاع
الأميركيين
الكونغرس
نيويورك
تابع
قد يعجبك أيضاً
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
Lebanon 24
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
03:13 | 2025-10-03
03/10/2025 03:13:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
Lebanon 24
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
03:00 | 2025-10-03
03/10/2025 03:00:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
Lebanon 24
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
02:54 | 2025-10-03
03/10/2025 02:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
Lebanon 24
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
02:43 | 2025-10-03
03/10/2025 02:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
Lebanon 24
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
02:14 | 2025-10-03
03/10/2025 02:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
Lebanon 24
هل تشتعل الحرب في المنطقة بعد نهايتها في غزة؟
10:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:13 | 2025-10-03
من أول مليون إلى نصف تريليون.. كيف صنع إيلون ماسك ثروته الأسطورية؟
03:00 | 2025-10-03
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
02:54 | 2025-10-03
من هم "المؤثرون" الذين تدفع لهم إسرائيل 7 آلاف دولار مقابل كل منشور؟
02:43 | 2025-10-03
بالفيديو: طائرتان تتصادمان وإصابة مضيفة
02:14 | 2025-10-03
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
01:53 | 2025-10-03
بسبب اعتراض "أسطول الصمود".. بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
03/10/2025 10:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 10:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 10:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24