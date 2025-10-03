28
عربي-دولي
كندا تحذّر هؤلاء من السفر إلى أميركا
Lebanon 24
03-10-2025
|
00:46
A-
A+
أصدرت الحكومة الكندية تحذيراً لمواطنيها الذين يحملون جوازات سفر تحمل مُعرّف الجنس "X"، وذلك عقب الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
والذي يقرّ بالاعتراف بجنسين فقط: ذكر وأنثى.
وزارة الشؤون
العالمية الكندية حدّثت إرشادات السفر على موقعها، مشيرة إلى أن بعض الدول ــ ومنها
الولايات المتحدة
ــ قد لا تعترف بجوازات السفر ذات الهوية المحايدة جنسياً، ما قد يؤدي إلى قيود على الدخول أو عبور الحدود. وأوضحت أن المسافرين قد يُطلب منهم تقديم معلومات عن جنسهم كذكر أو أنثى عند السفر.
وكان
ترامب
قد وقّع في كانون الثاني أمراً تنفيذياً ينص على أن "سياسة الولايات المتحدة هي الاعتراف بجنسين فقط غير قابلين للتغيير"، تبعه قرار من
وزير الخارجية
ماركو روبيو بتعليق إصدار جوازات السفر الأميركية التي تحمل مُعرّف "X". القرار واجه طعناً قضائياً، إذ منعت محكمة فيدرالية تطبيقه بشكل مؤقت، لكن إدارة ترامب طلبت لاحقاً من المحكمة
العليا
إلغاء هذا التعليق.
ووفق هيئة الإذاعة الكندية (CBC)، فإن نحو 3600 مواطن
كندي
أدرجوا "X" كجنسهم في جوازات سفرهم حتى مطلع 2025.
