Advertisement

عربي-دولي

كندا تحذّر هؤلاء من السفر إلى أميركا

Lebanon 24
03-10-2025 | 00:46
A-
A+
Doc-P-1424649-638950744443070720.png
Doc-P-1424649-638950744443070720.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت الحكومة الكندية تحذيراً لمواطنيها الذين يحملون جوازات سفر تحمل مُعرّف الجنس "X"، وذلك عقب الأمر التنفيذي الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي يقرّ بالاعتراف بجنسين فقط: ذكر وأنثى.
Advertisement

وزارة الشؤون العالمية الكندية حدّثت إرشادات السفر على موقعها، مشيرة إلى أن بعض الدول ــ ومنها الولايات المتحدة ــ قد لا تعترف بجوازات السفر ذات الهوية المحايدة جنسياً، ما قد يؤدي إلى قيود على الدخول أو عبور الحدود. وأوضحت أن المسافرين قد يُطلب منهم تقديم معلومات عن جنسهم كذكر أو أنثى عند السفر.

وكان ترامب قد وقّع في كانون الثاني أمراً تنفيذياً ينص على أن "سياسة الولايات المتحدة هي الاعتراف بجنسين فقط غير قابلين للتغيير"، تبعه قرار من وزير الخارجية ماركو روبيو بتعليق إصدار جوازات السفر الأميركية التي تحمل مُعرّف "X". القرار واجه طعناً قضائياً، إذ منعت محكمة فيدرالية تطبيقه بشكل مؤقت، لكن إدارة ترامب طلبت لاحقاً من المحكمة العليا إلغاء هذا التعليق.

ووفق هيئة الإذاعة الكندية (CBC)، فإن نحو 3600 مواطن كندي أدرجوا "X" كجنسهم في جوازات سفرهم حتى مطلع 2025.

 
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة تحذير السفارة الاميركية مواطنيها من السفر الى لبنان؟
lebanon 24
03/10/2025 10:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير لمستخدمي حقن التنحيف أثناء السفر
lebanon 24
03/10/2025 10:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مُجددًا.. إيران تحذّر أميركا وإسرائيل
lebanon 24
03/10/2025 10:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تحذر رعاياها في الإمارات.. تجنبوا هذه الأماكن!
lebanon 24
03/10/2025 10:16:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

وزارة الشؤون

دونالد

العليا

ترامب

العلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:13 | 2025-10-03
03:00 | 2025-10-03
02:54 | 2025-10-03
02:43 | 2025-10-03
02:14 | 2025-10-03
01:53 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24