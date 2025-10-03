كندا تحذّر هؤلاء من السفر إلى أميركا

Advertisement

العالمية الكندية حدّثت إرشادات السفر على موقعها، مشيرة إلى أن بعض الدول ــ ومنها ــ قد لا تعترف بجوازات السفر ذات الهوية المحايدة جنسياً، ما قد يؤدي إلى قيود على الدخول أو عبور الحدود. وأوضحت أن المسافرين قد يُطلب منهم تقديم معلومات عن جنسهم كذكر أو أنثى عند السفر.وكان قد وقّع في كانون الثاني أمراً تنفيذياً ينص على أن "سياسة الولايات المتحدة هي الاعتراف بجنسين فقط غير قابلين للتغيير"، تبعه قرار من ماركو روبيو بتعليق إصدار جوازات السفر الأميركية التي تحمل مُعرّف "X". القرار واجه طعناً قضائياً، إذ منعت محكمة فيدرالية تطبيقه بشكل مؤقت، لكن إدارة ترامب طلبت لاحقاً من المحكمة إلغاء هذا التعليق.ووفق هيئة الإذاعة الكندية (CBC)، فإن نحو 3600 مواطن أدرجوا "X" كجنسهم في جوازات سفرهم حتى مطلع 2025.