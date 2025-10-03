5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا

Advertisement

اتهمت ، بإرسال خمس طائرات مقاتلة حلقت في منطقة بحر قرب سواحلها، فيما تصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين كراكاس وواشنطن التي أرسلت سفناً حربية إلى المنطقة.ووصف بيان مشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الفنزويليتين ما حصل بأنه "توغل غير قانوني" قامت به طائرات مقاتلة أميركية، متهماً الولايات المتحدة بـ"الاستفزاز" وبتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.وأشار البيان إلى أن الطائرات تم رصدها "على بعد 75 كيلومتراً من سواحلنا"، دون أن يوضح ما إذا كانت قد انتهكت المجال الجوي .وفي وقت سابق من الخميس، كان الفنزويلي بادرينو قد قال في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة "تجرأت على الاقتراب من السواحل الفنزويلية"، مضيفاً أن نظام الدفاع الجوي الفنزويلي رصد خمس مقاتلات، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.وقد أوفدت الولايات المتحدة عدّة بوارج حربية إلى منطقة بحر الكاريبي وعشر طائرات مقاتلة من طراز "اف-35" إلى بورتو ريكو التابعة لها، في سياق عملية قالت إن الهدف منها التصدّي للاتجار بالمخدرات.وتتّهم وحكومته بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وقد أعلنت مؤخراً عن تدمير عدّة زوارق تابعة "لإرهابيي المخدرات"، بحسب تعبيرها.