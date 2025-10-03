30
عربي-دولي
5 مقاتلات أميركية حلّقت بالقرب من سواحل فنزويلا
Lebanon 24
03-10-2025
|
02:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتهمت
فنزويلا
،
الولايات المتحدة
بإرسال خمس طائرات مقاتلة حلقت في منطقة بحر
الكاريبي
قرب سواحلها، فيما تصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين كراكاس وواشنطن التي أرسلت سفناً حربية إلى المنطقة.
ووصف بيان مشترك لوزارتي الدفاع والخارجية الفنزويليتين ما حصل بأنه "توغل غير قانوني" قامت به طائرات مقاتلة أميركية، متهماً الولايات المتحدة بـ"الاستفزاز" وبتعريض سلامة الطيران المدني للخطر.
وأشار البيان إلى أن الطائرات تم رصدها "على بعد 75 كيلومتراً من سواحلنا"، دون أن يوضح ما إذا كانت قد انتهكت المجال الجوي
الفنزويلي
.
وفي وقت سابق من الخميس، كان
وزير الدفاع
الفنزويلي
فلاديمير
بادرينو قد قال في كلمة بثّها التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة "تجرأت على الاقتراب من السواحل الفنزويلية"، مضيفاً أن نظام الدفاع الجوي الفنزويلي رصد خمس مقاتلات، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
وقد أوفدت الولايات المتحدة عدّة بوارج حربية إلى منطقة بحر الكاريبي وعشر طائرات مقاتلة من طراز "اف-35" إلى بورتو ريكو التابعة لها، في سياق عملية قالت إن الهدف منها التصدّي للاتجار بالمخدرات.
وتتّهم
واشنطن
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وحكومته بقيادة شبكة واسعة لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وقد أعلنت مؤخراً عن تدمير عدّة زوارق تابعة "لإرهابيي المخدرات"، بحسب تعبيرها.
