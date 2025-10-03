Advertisement

خاص

"من دون الوقوع في الفخ".. تقرير يكشف كيف تستطيع أوروبا مواجهة بوتين

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
03-10-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1424709-638950867485490042.png
Doc-P-1424709-638950867485490042.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "France Inter" الفرنسي أن "اجتماع الزعماء الأوروبيين في عاصمة تم إغلاق مطارها مؤخراً بسبب ظهور طائرات من دون طيار مجهولة الهوية كافٍ لإثارة الرعب في قلوب المسؤولين الأمنيين. لمساعدة الدنمارك في تأمين مجالها الجوي، أرسلت فرنسا مروحية مضادة للطائرات المسيّرة ونظام تشويش، وكذلك فعلت المملكة المتحدة وألمانيا، كما اعترضت فرنسا سفينة شحن روسية يُحتمل أن الطائرات المسيرة أُرسلت منها".
Advertisement
 
وبحسب الموقع،"تبين أن "المتسللين" في كوبنهاغن كانوا مجرد طائرات من دون طيار صغيرة الحجم ومتوفرة تجاريا، وليسوا طائرات روسية من طراز "شاهد" أو "جيران"، التي يبلغ حجمها حجم الطائرات الصغيرة، مثل تلك التي دخلت المجال الجوي لبولندا ورومانيا".
 
وتابع الموقع، "نددت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، يوم الأربعاء، بـ "الحرب الهجينة" التي تشنها روسيا، أي استخدام وسائل غير تقليدية مثل عمليات التسلل عبر الطائرات من دون طيار، والهجمات الإلكترونية، والتخريب، والتضليل. وبحسب قولها، يُعدّ هذا الوضع الأخطر الذي تواجهه أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وحذّرت قائلةً: "هذه ليست سوى البداية"، داعيةً زملاءها الأوروبيين إلى الاستعداد بشكل أفضل". 
 
وأضاف الموقع، "من المهم أن نلاحظ أن صدور هذه الدعوة إلى العمل من الدنمارك أمر بالغ الأهمية. فقد دأبت كوبنهاغن على تجنب الخوض في قضايا الدفاع داخل الاتحاد الأوروبي، بل إن موقفها مُدرجٌ في معاهدات، وقد قطعت الدنمارك شوطًا طويلًا منذ غزو أوكرانيا. وهناك دافع آخر وراء سعيها نحو تكامل دفاعي أكبر: عداء دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام، عندما طالب الرئيس الأميركي الدنمارك بتسليم غرينلاند، وهي منطقة مرتبطة بكوبنهاغن. وقد شكّلت هذه الحادثة صدمةً شديدةً لأحد أكثر أعضاء حلف شمال الأطلسي ولاءً".
 
وبحسب الموقع، "تشغل مسألة الطائرات المسيّرة بال الجميع. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنشاء "جدار مضاد للطائرات المسيّرة" في أوروبا الشرقية، يتألف من أجهزة استشعار وأنظمة دفاعية على طول الحدود المشتركة الطويلة مع روسيا وبيلاروسيا. لكن الخبراء يحذرون من بناء "خط ماجينو" المضاد للطائرات المسيّرة، مجادلين بأن فعالية هذه الدفاعات ستكون مشكوكًا فيها على مساحة شاسعة كهذه. وحتى أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا في العالم، القبة الحديدية الإسرائيلية، لا تستطيع اعتراض كل شيء، وتعمل على مساحة أصغر بكثير".
 
ورأى الموقع أنه "يتعين على أوروبا أن تجد التوازن الصحيح: تجنب المبالغة في رد الفعل تجاه التدخلات التي هي في معظمها نفسية، وتهدف إلى نشر الذعر وإضعاف الدعم الشعبي لأوكرانيا، وفي الوقت عينه تجنب الانزلاق إلى السلبية، وهو ما قد يكون خطيرا في ظل مواجهة متصاعدة مع روسيا التي تفشل في تحقيق أهدافها. وتكمن ميزة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كونه صانع القرار الوحيد، بينما غالبًا ما تُكافح دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين للتوصل إلى اتفاق، لا سيما وأن بعض أعضائها لا يزالون حلفاء مقربين لموسكو. هذا هو ثمن تحالف الديمقراطيات، وهو ثمن يجيد بوتين استغلاله، مستغلًا تناقضاتها ونقاط ضعفها لمصلحته". 
 
المصدر: لبنان24
مواضيع ذات صلة
طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلتين صوتيتين على بلدة الناقورة من دون وقوع اصابات
lebanon 24
03/10/2025 16:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": إلقاء قنبلة صوتية على بيك اب في بلدة كفركلا من دون وقوع اصابات
lebanon 24
03/10/2025 16:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الطيران المسيّر المعادي أغار على بلدة صريين من دون وقوع اصابات
lebanon 24
03/10/2025 16:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية تلقي قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة من دون وقوع اصابات
lebanon 24
03/10/2025 16:15:46 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الاتحاد الأوروبي

فلاديمير بوتين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الأوروبيين

أوكرانيا

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:56 | 2025-10-03
08:07 | 2025-10-03
08:00 | 2025-10-03
07:45 | 2025-10-03
07:05 | 2025-10-03
06:57 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24