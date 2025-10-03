30
عربي-دولي
مدينة مصرية تطالب سكانها بإخلائها بشكل عاجل!
Lebanon 24
03-10-2025
|
04:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
ناشدت رئاسة مركز ومدينة أشمون، التابعة لمحافظة المنوفية في مصر جميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر بضرورة إخلاء تلك الأراضي ومنازلهم.
وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان
الدكتور مصطفى
مدبولي، رئيس
مجلس الوزراء المصري
، أن محافظتين مصريتين معرضتان لفيضانات وتدفق كبير للمياه في أراضي طرح النهر.
وأشارت إلى أن التدفق الكبير للمياه قد يؤدي إلى غمر معظم أراضي طرح النهر، فضلاً عن المباني المقامة على جوانب المجرى، محذرةً سكان قرى المدينة والمقيمين على أراضي طرح النهر من مخاطر البقاء في تلك المناطق، وداعيةً إياهم إلى تجنب أي زراعات حاليًّا، وسرعة إخلاء منازلهم حفاظًا على سلامتهم.
ويأتي هذا الإجراء عقب تصريحات أدلى بها الدكتور
مصطفى مدبولي
، رئيس الوزراء، أكد فيها أن الحكومة اتخذت استعداداتها منذ وقت مبكر لمواجهة تداعيات فيضان النيل، مشيرًا إلى أن شهر تشرين الأول يشهد عادةً معدلات تصريف مرتفعة قد تتجاوز المتوسط.
