عربي-دولي

"إكس" تغلق حساب "الأسطول العالمي للصمود"

Lebanon 24
03-10-2025 | 05:41
أصبح حساب "الأسطول العالمي للصمود" غير متاح في منصة التواصل الاجتماعي "إكس". 
 
وعند محاولة الدخول إلى الصفحة الرسمية للأسطول عبر المنصة، تظهر رسالة تفيد بعدم وجود مثل هذا الحساب، ما أثار تساؤلات حول أسباب تعطيله في هذا التوقيت الحساس.
وانطلقت احتجاجات داعمة للأسطول في عدة دول حول العالم، حيث شهدت شوارع إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتونس واليونان وتركيا وإسبانيا تظاهرات رفع خلالها المشاركون شعارات تندد بالحصار وتدعو إلى حرية الحركة والدعم الإنساني لغزة. (روسيا اليوم)
 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24