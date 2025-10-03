32
عربي-دولي
الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة سخيفة
Lebanon 24
03-10-2025
|
06:10
قال المتحدث باسم
منظمة الأمم المتحدة
للطفولة "
اليونيسف
"
جيمس إلدر
، للصحفيين في
جنيف
، متحدثًا من
قطاع غزة
: "فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب سخيفة".
وأشار إلدر إلى أن "القنابل تُلقى من السماء بشكل متوقع يبث الرعب في النفوس، والمدارس التي حُددت كملاجئ مؤقتة تُحول بانتظام إلى ركام، والخيام... تحرقها
الغارات
الجوية على نحو ممنهج".
وقال إن الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة وسط شح المواد الطبية واكتظاظ
مجمع ناصر الطبي
في جنوب القطاع بالمرضى الفارين من
الشمال
.
وذكر إلدر، للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من غزة "لم يكن وضع الأمهات وحديثي الولادة في غزة أبدا أسوأ مما هو عليه الآن. في مجمع ناصر، نرى ممرات المستشفى مكتظة بالنساء اللاتي وضعن للتو". (سكاي نيوز عربية)
