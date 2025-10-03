الأمم المتحدة: الحديث عن منطقة آمنة في جنوب غزة سخيفة

Advertisement

قال المتحدث باسم للطفولة " " ، للصحفيين في ، متحدثًا من : "فكرة وجود منطقة آمنة في الجنوب سخيفة".وأشار إلدر إلى أن "القنابل تُلقى من السماء بشكل متوقع يبث الرعب في النفوس، والمدارس التي حُددت كملاجئ مؤقتة تُحول بانتظام إلى ركام، والخيام... تحرقها الجوية على نحو ممنهج".وقال إن الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة وسط شح المواد الطبية واكتظاظ في جنوب القطاع بالمرضى الفارين من .وذكر إلدر، للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من غزة "لم يكن وضع الأمهات وحديثي الولادة في غزة أبدا أسوأ مما هو عليه الآن. في مجمع ناصر، نرى ممرات المستشفى مكتظة بالنساء اللاتي وضعن للتو". (سكاي نيوز عربية)