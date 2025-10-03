هل ستدعم واشنطن أوكرانيا استخباراتيا لضرب عمق روسيا؟.. تقرير أميركي يكشف



وتمثل هذه الخطوة تصعيدا لافتا في الدور الأميركي في الحرب الدائرة منذ أكثر من 3 سنوات، إذ تأتي وسط مناقشات داخل إدارة الرئيس الأميركي ، بشأن تمكين كييف من شن هجمات أكثر دقة وفاعلية عبر تسليحها بصواريخ بعيدة المدى وتوفير الدعم الاستخباراتي اللازم.



وسيساعد هذا الدعم أيضا أي أسلحة بعيدة المدى جديدة قد توافق على بيعها لحلفاء الناتو، بشرط أن تمنح لأوكرانيا.

ورغم أن ظل معارضا لاستخدام أموال دافعي الضرائب لدعم ، فإنه، وفقا للمصادر، أعطى تعليمات بتحضير الوكالات الأميركية لتوسيع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف.



كما ناقش مؤخرا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" المجنحة، التي يتجاوز مداها 2500 كيلومتر، مما يضع العاصمة الروسية في مرمى هذه الأسلحة.

ووفق "فينانشال تايمز"، فإن هذا التحول المحتمل في السياسة الأميركية يمثل تناقضا واضحا مع موقف إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي كانت قد حذرت كييف من استهداف منشآت الطاقة الروسية، خشية تصعيد الحرب بشكل أكبر. (سكاي نيوز عربية)