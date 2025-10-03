Advertisement

عربي-دولي

شرطة مانشستر تعترف: أحد ضحيتي هجوم الكنيس "ربما قتل برصاصنا"

Lebanon 24
03-10-2025 | 06:44
ذكرت شرطة مانشستر أن أحد القتيلين في الهجوم على الكنيس اليهودي td مدينة مانشستر شمالي إنكلترا "ربما يكون قد لقي حتفه برصاصة أطلقتها الشرطة".
وصرح قائد شرطة مانشستر ستيفن واتسون، إن خبيرا في الطب الشرعي "توصل بشكل مبدئي أن أحد الضحيتين ربما تعرض لإصابة تتشابه مع جرح ناجم عن عيار ناري".

وأضاف أن المهاجم، الذي قتل أيضا، لم يكن يحمل سلاحا، وأن الأعيرة النارية الوحيدة تم إطلاقها بواسطة الشرطة. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
