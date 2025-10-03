شرطة مانشستر تعترف: أحد ضحيتي هجوم الكنيس "ربما قتل برصاصنا"

Advertisement

ذكرت شرطة أن أحد القتيلين في الهجوم على الكنيس اليهودي td مدينة مانشستر شمالي "ربما يكون قد لقي حتفه برصاصة أطلقتها الشرطة".وصرح قائد شرطة مانشستر ستيفن واتسون، إن خبيرا في "توصل بشكل مبدئي أن أحد الضحيتين ربما تعرض لإصابة تتشابه مع جرح ناجم عن عيار ناري".وأضاف أن المهاجم، الذي قتل أيضا، لم يكن يحمل سلاحا، وأن الأعيرة النارية الوحيدة تم إطلاقها بواسطة الشرطة. (سكاي نيوز عربية)