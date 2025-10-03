Advertisement

حاولت إغراق طفلة فلسطينيّة فعُوقِبَت بالسجن 5 سنوات

Lebanon 24
03-10-2025 | 07:45
قرّرت محكمة أميركية سجن إمرأة من تكساس 5 سنوات، بعدما حاولت إغراق طفلة مسلمة - أميركية من أصل فلسطيني تبلغ من العمر ثلاث سنوات، في أيّار 2024.
وأوضحت الشرطة الأميركيّة، أنّ الدافع وراء الجريمة هو التحيّز العنصري. (العربية)
 
 
 
