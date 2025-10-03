Advertisement

الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من مدرعات "يوم القيامة"

03-10-2025 | 08:56
حصل الجيش الروسي على دفعة جديدة من مركبات دعم الدبابات المطورة "Terminator"، والتي أطلقت عليها مجلة "military watch magazine" الأميركية لقب "مدرعات يوم القيامة".
وأوضحت المجلة أنّ "Terminator" صُممت للعمل جنبا إلى جنب مع الدبابات القتالية الرئيسية وتقديم الدعم الناري المباشر لها. (روسيا اليوم)
