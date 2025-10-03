الجيش الروسي يحصل على دفعة جديدة من مدرعات "يوم القيامة"

Advertisement

حصل الجيش الروسي على دفعة جديدة من مركبات دعم الدبابات المطورة "Terminator"، والتي أطلقت عليها مجلة " " الأميركية لقب "مدرعات يوم ".وأوضحت المجلة أنّ "Terminator" صُممت للعمل جنبا إلى جنب مع الدبابات القتالية الرئيسية وتقديم الدعم الناري المباشر لها. (روسيا اليوم)