عربي-دولي

بينهم ماكرون... رؤساء سخروا من ترامب وفيديو فضح ما قاله أحدهم

Lebanon 24
03-10-2025 | 09:14
Doc-P-1424826-638951054351030726.png
Doc-P-1424826-638951054351030726.png photos 0
شوهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يضحك بينما يسخر رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما والرئيس الأذربيجانيإل لهام علييف من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
 
وقال راما في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ لماكرون: "عليك أن تعتذر لنا لأنك لم تهنئنا على اتفاق السلام الذي أبرمه الرئيس ترامب بين ألبانيا وأذربيجان".

 
وأشار التعليق إلى خلط ترامب المتكرر بين أرمينيا وألبانيا عند مناقشة العداء الطويل الأمد بينهما، حيث قال الرئيس الأميركيّ في مقابلة سابقة: "لقد حللتُ حروبًا كانت مستعصية على الحل. أذربيجان وألبانيا، استمرت لسنوات طويلة، وكان رئيسا الوزراء والرئيسان في مكتبي". (العربية)
 
 
