بينهم ماكرون... رؤساء سخروا من ترامب وفيديو فضح ما قاله أحدهم

Albanian PM Edi Rama mocked Trump for repeatedly claiming he ended a war between Albania and Azerbaijan, confusing his country with Armenia
Rama to French President Macron: “You should congratulate Ilham Aliyev and me. Trump has ended the conflict between Albania and Azerbaijan” pic.twitter.com/6eNzDSj7RC
— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) October 2, 2025
