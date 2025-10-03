Advertisement

عربي-دولي

لأوّل مرّة منذ 1967... حاخام يهوديّ يترشّح للإنتخابات في سوريا

Lebanon 24
03-10-2025 | 09:36
أعلن الحاخام الأميركي من أصول سوريّة هنري يوسف حمرة، عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق.
وحمرة أوّل يهودي في سوريا يترشح لهذا المنصب منذ عام 1967.
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ الإنتخابات النيابيّة في سوريا ستجري يوم الأحد 5 تشرين الأوّل. (روسيا اليوم)
 
 
 
