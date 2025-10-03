Advertisement

عربي-دولي

الفيضانات أغرقت قرية مصريّة

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:13
أغرقت الفيضانات قرية دلهمو في محافظة المنوفية شمال القاهرة، واجتاحت ممتلكات والاراضي الزراعيّة.
وغمرت مياه النيل المنازل والأراضي الزراعية، فيما اضطر الأهالي إلى استخدام المراكب الصغيرة كوسيلة وحيدة للتحرّك داخل القرية. (العربية)
