عربي-دولي

ترامب يُمهل "حماس" مهلة جديدة: ستُواجه الجحيم إذا رفضت الصفقة

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:28
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنّ "حركة "حماس" ستُواجه الجحيم كما لم يره أحد إذا رفضت الصفقة".
وأمهل ترامب "حماس" مُهلة للردّ على خطّة وقف الحرب في غزة بحلول الأحد 6 مساء بتوقيت واشنطن.
 
 

