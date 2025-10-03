28
بزشكيان يدعو إلى نقل العاصمة من طهران: المدينة تُواجه تحديّات كبيرة
03-10-2025
10:50
دعا
الرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان
إلى تسريع خطوات نقل
العاصمة الإيرانية
من
طهران
، وقال إنّ "الاكتظاظ السكاني والمشكلات البيئية والبنيوية المتراكمة في المدينة جعلت الأمر ضرورة استراتيجية وليست مقترحا إداريّاً".
وأضاف
بزشكيان
أنّ "طهران تُواجه تحديات حادة مثل أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة ونقص المياه وهبوط الأرض والتلوث البيئي الشديد". (روسيا اليوم)
