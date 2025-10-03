Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان يدعو إلى نقل العاصمة من طهران: المدينة تُواجه تحديّات كبيرة

Lebanon 24
03-10-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1424859-638951107765206257.png
Doc-P-1424859-638951107765206257.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى تسريع خطوات نقل العاصمة الإيرانية من طهران، وقال إنّ "الاكتظاظ السكاني والمشكلات البيئية والبنيوية المتراكمة في المدينة جعلت الأمر ضرورة استراتيجية وليست مقترحا إداريّاً".
Advertisement

وأضاف بزشكيان أنّ "طهران تُواجه تحديات حادة مثل أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة ونقص المياه وهبوط الأرض والتلوث البيئي الشديد". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
موسى: ما أرساه الصدر من مبادئ يدعونا الى استلهامها من أجل مواجهة التحديات القائمة
lebanon 24
03/10/2025 21:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نقص المفاصل والمرونة.. تحديات تواجه الروبوتات الشبيهة بالبشر
lebanon 24
03/10/2025 21:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس العام الماروني ينعى شهداء الجيش: تحديات خطيرة تواجه المؤسسة العسكرية
lebanon 24
03/10/2025 21:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نواجه تحديات كثيرة من إيران وأذرعها
lebanon 24
03/10/2025 21:09:59 Lebanon 24 Lebanon 24

العاصمة الإيرانية

الرئيس الإيراني

مسعود بزشكيان

روسيا اليوم

الإيرانية

الإيراني

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:06 | 2025-10-03
13:36 | 2025-10-03
13:00 | 2025-10-03
12:57 | 2025-10-03
12:30 | 2025-10-03
12:25 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24