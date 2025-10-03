هل بدأ الرأي العام الأميركي يعيد حساباته بشأن إسرائيل؟

Advertisement

أظهر استطلاع رأي جديد في تحولًا ملحوظًا في مواقف الناخبين تجاه النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وقد تراجع دعم إلى أدنى مستوى منذ سنوات، بالتزامن مع ارتفاع ملموس في التعاطف مع ، وذلك في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.وكشف ، الذي أجرته صحيفة " تايمز" وجامعة سيينا، أن 34% من المشاركين يميل تعاطفهم "أكثر" إلى جانب إسرائيل، مقارنة بـ 47% في ديسمبر 2023. في المقابل، أعرب 35% عن تعاطفهم "أكثر" مع الفلسطينيين، بينما لم تتجاوز النسبة 20% في استطلاع العام الماضي. أفاد 19% من المشاركين بتعاطفهم مع الجانبين "بالتساوي"، وقال 12% إنهم لا يعرفون أو رفضوا الإجابة.ويأتي هذا التحول في المزاج الشعبي الأميركي وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي خلفت آلاف القتلى ودمارًا واسعًا في البنية التحتية لقطاع غزة. (الحدث)