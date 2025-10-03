Advertisement

عربي-دولي

هل بدأ الرأي العام الأميركي يعيد حساباته بشأن إسرائيل؟

Lebanon 24
03-10-2025 | 11:10
Doc-P-1424867-638951118820738692.jpg
Doc-P-1424867-638951118820738692.jpg photos 0
أظهر استطلاع رأي جديد في الولايات المتحدة تحولًا ملحوظًا في مواقف الناخبين تجاه النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي. وقد تراجع دعم إسرائيل إلى أدنى مستوى منذ سنوات، بالتزامن مع ارتفاع ملموس في التعاطف مع الفلسطينيين، وذلك في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة.
وكشف الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وجامعة سيينا، أن 34% من المشاركين يميل تعاطفهم "أكثر" إلى جانب إسرائيل، مقارنة بـ 47% في ديسمبر 2023. في المقابل، أعرب 35% عن تعاطفهم "أكثر" مع الفلسطينيين، بينما لم تتجاوز النسبة 20% في استطلاع العام الماضي. أفاد 19% من المشاركين بتعاطفهم مع الجانبين "بالتساوي"، وقال 12% إنهم لا يعرفون أو رفضوا الإجابة.

ويأتي هذا التحول في المزاج الشعبي الأميركي وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي خلفت آلاف القتلى ودمارًا واسعًا في البنية التحتية لقطاع غزة. (الحدث)
