عربي-دولي

الصحة العالمية تحذر: استمرار الحصار يهدد حياة الأطفال في غزة

Lebanon 24
03-10-2025 | 11:40
قال مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، "نقلنا اليوم 3 أطفال حديثي الولادة بحالة حرجة من مدينة غزة لمستشفى الأقصى بدير البلح".
وأكد "أن توفي طفل رابع كان من المقرر نقله من مدينة غزة صباح اليوم قبل وصول بعثتنا".
أضاف: نجدد دعوتنا لحماية الرعاية الصحية وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة. (الجزيرة)
