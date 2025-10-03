الصحة العالمية تحذر: استمرار الحصار يهدد حياة الأطفال في غزة

Advertisement

قال مدير ، اليوم السبت، "نقلنا اليوم 3 أطفال حديثي الولادة بحالة حرجة من مدينة غزة لمستشفى بدير البلح".وأكد "أن توفي طفل رابع كان من المقرر نقله من مدينة غزة قبل وصول بعثتنا".أضاف: نجدد دعوتنا لحماية الرعاية الصحية وإتاحة وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة. (الجزيرة)