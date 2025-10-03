موسكو تتوعد أوروبا: الأصول المجمدة خط أحمر

Advertisement

في تصعيد جديد على الصعيد المالي والسياسي، حذر الكرملين من اتخاذ أي خطوات أوروبية للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في تمويل ، واصفًا هذه الخطط بأنها "سرقة صريحة". وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن ستتعامل مع أي محاولة لاستغلال أصولها بنفس حدة المصادرة المباشرة، معتبرة ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية.وجاء هذا التحذير بعد توقيع مرسوماً لإعادة توزيع الأصول الأجنبية داخل روسيا، وهو ما يراه مراقبون إشارة محتملة لرد روسي قد يشمل مصادرة ممتلكات الشركات الغربية العاملة في البلاد. وقد جمدت بالفعل أصولًا غربية تعادل نصف احتياطيات البنك المركزي الروسي، فيما يُنظر إلى خطة لإصدار "قرض تعويضات" لأوكرانيا على أنها محاولة لاستخدام الأصول الروسية دون مصادرتها مباشرة.وحذر الروسي دميتري ميدفيديف من أن روسيا ستلاحق قانونيًا إلى الأبد، مع احتمال مصادرة أصول أوروبية داخل روسيا، بما في ذلك أسهم الشركات الأجنبية وحسابات أرباحها. ويُشير الخبراء إلى أن هذه الخطوة قد تُحدث اضطرابًا واسعًا في النظام المالي الدولي، بينما تعزز روسيا التوجه نحو أنظمة دفع مستقلة وتقليل الاعتماد على العملات الغربية.