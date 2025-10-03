بالفيديو: اشتباكات دامية بين حماس وعائلة المجايدة في خان يونس

مصادر العربية:
- اشتباكات بين حماس وعائلة المجايدة بخان يونس استمرت نحو ساعة ونصف
- الاشتباك بدأ في خان يونس حينما حاصرت حماس نازحين من عائلة المجايدة
- أكثر من 50 عنصرا من القسام كانوا مشاركين في اشتباك خان يونس
- أكثر من 10 عناصر من القسام قتلوا في الهجوم الإسرائيلي بخان يونس pic.twitter.com/bXiMIIedoc
— العربية (@AlArabiya) October 3, 2025
