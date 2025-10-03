بالفيديو: اشتباكات دامية بين حماس وعائلة المجايدة في خان يونس

سقط عشرات ، الجمعة، في اشتباكات بين حركة وعائلة المجايدة في أعقاب هجوم إسرائيلي على ، الذراع العسكرية لحركة حماس.

وفي التفاصيل، أكدت المصادر أن "7 من عائلة المجايدة استشهدوا في الاشتباكات مع حماس بخان يونس".

وقالت المصادر إن "أكثر من 10 عناصر من القسام استشهدوا في الهجوم على ".

وأفادت المصادر أن المسؤول في النخبة بالقسام، ، من بين اشتباك خان يونس.

وأشارت المصادر إلى أن "عناصر حماس قتلت جرحى من عائلة المجايدة بعد التدخل الإسرائيلي".

وكشفت المصادر أن "الاشتباكات بين حماس وعائلة المجايدة بخان يونس استمرت نحو ساعة ونصف الساعة".

وذكرت المصادر أن "أكثر من 50 عنصرا من القسام كانوا مشاركين في اشتباك خان يونس". (الحدث)

مصادر العربية:

- اشتباكات بين حماس وعائلة المجايدة بخان يونس استمرت نحو ساعة ونصف

- الاشتباك بدأ في خان يونس حينما حاصرت حماس نازحين من عائلة المجايدة

- أكثر من 50 عنصرا من القسام كانوا مشاركين في اشتباك خان يونس

- أكثر من 10 عناصر من القسام قتلوا في الهجوم الإسرائيلي بخان يونس pic.twitter.com/bXiMIIedoc — العربية (@AlArabiya) October 3, 2025 Advertisement