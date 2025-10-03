Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو: اشتباكات دامية بين حماس وعائلة المجايدة في خان يونس

Lebanon 24
03-10-2025 | 12:10
A-
A+
Doc-P-1424902-638951152198532676.jpg
Doc-P-1424902-638951152198532676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سقط عشرات الشهداء، الجمعة، في اشتباكات بين حركة حماس وعائلة المجايدة في أعقاب هجوم إسرائيلي على كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس.
وفي التفاصيل، أكدت المصادر أن "7 من عائلة المجايدة استشهدوا في الاشتباكات مع حماس بخان يونس".
وقالت المصادر إن "أكثر من 10 عناصر من القسام استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي على خان يونس".
وأفادت المصادر أن المسؤول في النخبة بالقسام، أبو عبد الله حمدان، من بين شهداء اشتباك خان يونس.
وأشارت المصادر إلى أن "عناصر حماس قتلت جرحى من عائلة المجايدة بعد التدخل الإسرائيلي".
وكشفت المصادر أن "الاشتباكات بين حماس وعائلة المجايدة بخان يونس استمرت نحو ساعة ونصف الساعة".
وذكرت المصادر أن "أكثر من 50 عنصرا من القسام كانوا مشاركين في اشتباك خان يونس". (الحدث)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر: الاشتباك بدأ في خان يونس حينما حاصرت حماس نازحين من عائلة المجايدة
lebanon 24
03/10/2025 21:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لعائلات خانيونس: نتضامن مع عائلة المجايدة عقب الهجوم "الإجرامي" الذي طالها
lebanon 24
03/10/2025 21:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر: "أبو عبد الله حمدان" مسؤول في النخبة بالقسام بين شهداء اشتباك خان يونس
lebanon 24
03/10/2025 21:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
في مصر.. مشاجرة دامية بسبب خلاف بين أطفال
lebanon 24
03/10/2025 21:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24

أبو عبد الله

كتائب القسام

الإسرائيلي

عبد الله

خان يونس

أبو عبد

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:06 | 2025-10-03
13:36 | 2025-10-03
13:00 | 2025-10-03
12:57 | 2025-10-03
12:30 | 2025-10-03
12:25 | 2025-10-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24