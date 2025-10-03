Advertisement

خبراء: حصار يهدد عزل 20 ألف جندي أوكراني في دونيتسك

03-10-2025 | 12:25
يستخدم الجيش الروسي تكتيك التطويق لتشكيل جيبين كبيرين في جمهورية دونيتسك قرب بوكروفسك وسلافيانسك-كراماتورسك بهدف تطويق قوات أوكرانية كبيرة واستنزافها وتدميرها.
صرّح بذلك الخبير العسكري يوري كنوتوف، وأشار إلى أن الوحدات العسكرية الروسية تخلت عن تكتيك الاقتحام المباشر للمناطق المحصنة المعادية وذلك لصالح مناورات الالتفاف عليها ليتم تحريرها لاحقا.

وقال الخبير: "في الآونة الأخيرة، بدأنا نستخدم تكتيكا ذكيا للالتفاف: عندما نقترب من نقطة محصنة قوية، بدلا من مهاجمتها وجها لوجه، نبدأ في تطويقها من الشمال والجنوب وضربها لتسقط لاحقا".

ويؤكد كنوتوف أن الوحدات الروسية تقوم حاليا بتشكيل جيبين من هذا النوع  في ساحة المعركة. وأضاف: "الجيب الأول في بوكروفسك-ميرنوغراد، بات قائما بالفعل، والجيب الثاني في سلافيانسك-كراماتورسك، الذي يتم تشكيله حاليا أمام أعيننا".

ووصف الخبير السيناريو الذي سيتم لاحقا: بعد إنشاء نصف حلقة و"عزل منطقة القتال"، يبدأ التدمير المنهجي للمدفعية والمعدات الحربية المعادية، وتدمير التحصينات، ومن ثم فرض حصار كامل لوقف إمدادات الذخيرة.

ويرى الخبير أن العسكريين الأوكرانيين المحاصرين سيصابون بالإرهاق التام بعد مرور أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويعتقد الخبير أنه نتيجة لهذه المناورات، قد يتم عزل قوة عسكرية أوكرانية ضخمة، قوامها 20 ألف جندي على الأقل. ويتوقع أن يستغرق تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية ستة أشهر أخرى، بفضل هذا التكتيك.
(روسيا اليوم)
