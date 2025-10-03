Advertisement

عربي-دولي

مسؤول أميركي: جدول "فورد" يتيح التحرك السريع في المنطقة

Lebanon 24
03-10-2025 | 14:20
قال مسؤول عسكري أميركي "إن حاملة الطائرات يو إس إس فورد ومجموعتها الضاربة دخلت منطقة البحر المتوسط".
وأشار الى "أن الحاملة فورد ستوفر خيارات للقيادة الأوروبية في قواتنا ضمن انتشار مقرر مسبقا".
وتابع "أن جدول انتشار الحاملة فورد يتيح لها الاستجابة لأي طارئ والتموضع شرق المتوسط". (الجزيرة)
