مسؤول أميركي: جدول "فورد" يتيح التحرك السريع في المنطقة

قال مسؤول عسكري أميركي "إن حاملة الطائرات يو إس إس ومجموعتها الضاربة دخلت منطقة ".وأشار الى "أن الحاملة فورد ستوفر خيارات للقيادة الأوروبية في قواتنا ضمن انتشار مقرر مسبقا".وتابع "أن جدول انتشار الحاملة فورد يتيح لها الاستجابة لأي طارئ والتموضع شرق المتوسط". (الجزيرة)