ضربة أميركية قرب فنزويلا ضمن "صراع مسلح" مع عصابات المخدرات

أفاد الأميركى، ، الجمعة، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتنفيذ أحدث ضربة على زورق بالقرب من ، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص.ويأتي الهجوم عقب إعلان أنها في "صراع مسلح" مع العصابات المنظمة وعصابات المخدرات.وكتب هيغسيث في منشوره أن "استخباراتنا أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه السفينة كانت تهرب مخدرات، وأن الأشخاص الذين على متنها إرهابيون يعملون في تهريب المخدرات، وكانوا يعملون على طريق مرور معروف لتهريب المخدرات".وقبل يوم، وصف الرئيس الأميركي أفراد عصابات المخدرات بأنهم مقاتلون خارجون على القانون، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنخرط الآن في "صراع مسلح" معهم، وذلك في مذكرة حصلت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" على نسخة منها.ووفقا لمنشور هيغسيث، أسفرت الضربة عن مقتل 4 رجال، لكنه لم يدلِ بتفاصيل أخرى بشأن هويتهم أو العصابة التي ينتمون إليها. (الحدث)