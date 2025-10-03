Advertisement

عربي-دولي

ضربة أميركية قرب فنزويلا ضمن "صراع مسلح" مع عصابات المخدرات

Lebanon 24
03-10-2025 | 14:40
أفاد وزير الدفاع الأميركى، بيت هيغسيث، الجمعة، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتنفيذ أحدث ضربة على زورق بالقرب من فنزويلا، أسفرت عن مصرع 4 أشخاص.
ويأتي الهجوم عقب إعلان الولايات المتحدة أنها في "صراع مسلح" مع العصابات المنظمة وعصابات المخدرات.

وكتب هيغسيث في منشوره أن "استخباراتنا أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه السفينة كانت تهرب مخدرات، وأن الأشخاص الذين على متنها إرهابيون يعملون في تهريب المخدرات، وكانوا يعملون على طريق مرور معروف لتهريب المخدرات".

وقبل يوم، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أفراد عصابات المخدرات بأنهم مقاتلون خارجون على القانون، مؤكدا أن الولايات المتحدة تنخرط الآن في "صراع مسلح" معهم، وذلك في مذكرة حصلت وكالة أنباء "أسوشييتد برس" على نسخة منها.

ووفقا لمنشور هيغسيث، أسفرت الضربة عن مقتل 4 رجال، لكنه لم يدلِ بتفاصيل أخرى بشأن هويتهم أو العصابة التي ينتمون إليها.  (الحدث)
