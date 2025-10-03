أردوغان لترامب: وقف هجمات إسرائيل شرط لنجاح جهود السلام

Advertisement

ذكرت الرئاسة أن الرئيس أبلغ الرئيس الأميركي في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، ترحيب بجهود تحقيق السلام في المنطقة، لكنه شدد على ضرورة وقف لهجماتها لضمان نجاح هذه الجهود.والتقى أردوغان وترامب في الشهر الماضي لأول مرة منذ ست سنوات في اجتماع قال الرئيس إنه ساعد البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي على إحراز "تقدم ملموس" في مجموعة من .وأضافت الرئاسة أن الزعيمين ناقشا العلاقات الثنائية في الاتصال الذي جاء بناء على طلب ، موضحة أن تركيا شددت على أهمية اتخاذ خطوات لتعزيز تعاونهما، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية.وقال أردوغان أيضا إن الاجتماع أدى إلى توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة.وذكرت الرئاسة أن الزعيمين تناولا أيضا الوضع في غزة، وأن أردوغان أبلغ بأن تركيا تعمل جاهدة على إحلال السلاموأضافت "أردوغان أكد أن تركيا كثفت اتصالاتها الدبلوماسية من أجل السلام وستواصل دعم رؤية ترامب للسلام العالمي، وأن وقف إسرائيل لهجماتها أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح المبادرات الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة".وعبرت تركيا عن دعمها لأحدث خطة لترامب من أجل إنهاء حرب غزة. وكانت قد وصفت هجمات إسرائيل على غزة بالإبادة الجماعية وأوقفت كل التعاملات التجارية معها. (الحدث)