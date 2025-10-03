إنذار شامل في أوكرانيا وسط تصاعد الضربات الروسية للبنية التحتية

Advertisement

كشفت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي مساء اليوم الجمعة، عن إنذار جوي أعلن في جميع أنحاء أراضي .تشير بيانات الموقع إلى أن الإنذار تم إعلانه في جميع المناطق عمليا في وقت واحد حوالي الساعة 20:45.وبدأت القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 تشرين الأول 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر ، والذي تعتبر السلطات الروسية أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية هي من نفذه.وتستهدف الضربات، على وجه الخصوص، والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد. (روسيا اليوم)