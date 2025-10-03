28
عربي-دولي
إنذار شامل في أوكرانيا وسط تصاعد الضربات الروسية للبنية التحتية
Lebanon 24
03-10-2025
|
15:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي
الأوكرانية
مساء اليوم الجمعة، عن إنذار جوي أعلن في جميع أنحاء أراضي
أوكرانيا
.
تشير بيانات الموقع إلى أن الإنذار تم إعلانه في جميع المناطق عمليا في وقت واحد حوالي الساعة 20:45.
وبدأت القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 تشرين الأول 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر
القرم
، والذي تعتبر السلطات الروسية أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية هي من نفذه.
وتستهدف الضربات، على وجه الخصوص،
الصناعات الدفاعية
والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد. (روسيا اليوم)
