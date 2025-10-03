Advertisement

إنذار شامل في أوكرانيا وسط تصاعد الضربات الروسية للبنية التحتية

03-10-2025 | 15:34
كشفت بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية مساء اليوم الجمعة، عن إنذار جوي أعلن في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا.
تشير بيانات الموقع إلى أن الإنذار تم إعلانه في جميع المناطق عمليا في وقت واحد حوالي الساعة 20:45.

وبدأت القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 تشرين الأول 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تعتبر السلطات الروسية أن الأجهزة الخاصة الأوكرانية هي من نفذه.

وتستهدف الضربات، على وجه الخصوص، الصناعات الدفاعية والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء البلاد. (روسيا اليوم)

