جهود أميركية لدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل

نقلت وكالة عن مصادر مطلعة أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف يحاول إقناع نظرائه بأن يستحق جائزة نوبل للسلام.ووفقا لمعلومات الوكالة، يقوم الأمريكي ماركو روبيو كذلك بالترويج لفكرة منح الجائزة.وقالت الوكالة: "بعيدا عن الأضواء، أثار ويتكوف بشكل خاص مسألة ترشح ترامب للجائزة مع نظرائه الأوروبيين... كما تم تجنيد وزير الخارجية ماركو روبيو للترويج مرات عديدة لموضوع منح ترامب جائزة نوبل".في الوقت نفسه، قال مدير معهد نوبل النرويجي كريستيان هاربفيكين للوكالة إن لجنة الجائزة "لم تخضع لأي ضغوط سياسية مباشرة"، على الرغم من أنه على علم بـ"عدة" حملات خاصة وعامة تروج للمرشحين للجائزة.