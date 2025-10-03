28
عربي-دولي
جهود أميركية لدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل
Lebanon 24
03-10-2025
|
16:16
نقلت وكالة
بلومبرغ
عن مصادر مطلعة أن المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف يحاول إقناع نظرائه
الأوروبيين
بأن
الرئيس دونالد ترامب
يستحق جائزة نوبل للسلام.
ووفقا لمعلومات الوكالة، يقوم
وزير الخارجية
الأمريكي ماركو روبيو كذلك بالترويج لفكرة منح
ترامب
الجائزة.
وقالت الوكالة: "بعيدا عن الأضواء، أثار ويتكوف بشكل خاص مسألة ترشح ترامب للجائزة مع نظرائه الأوروبيين... كما تم تجنيد وزير الخارجية ماركو روبيو للترويج مرات عديدة لموضوع منح ترامب جائزة نوبل".
في الوقت نفسه، قال مدير معهد نوبل النرويجي كريستيان هاربفيكين للوكالة إن لجنة الجائزة "لم تخضع لأي ضغوط سياسية مباشرة"، على الرغم من أنه على علم بـ"عدة" حملات خاصة وعامة تروج للمرشحين للجائزة.
(روسيا اليوم)
