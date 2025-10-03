أبو مرزوق عن "رد حماس" على خطة ترامب: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة

أعلن القيادي في حركة " " ، اليوم الجمعة، تسليم الحركة ردّها على خطة الرئيس الأميركي من أجل إنهاء حرب غزة.

وفي حديثٍ عبر قناة " "، قال أبو مرزوق إن "الحركة وافقت على الخطة بعناوينها الرئيسة كمبدأ وتطبيقها يحتاج لتفاوض"، وأضاف: "حماس حركة تحرر وطني وتعريف الإرهاب في الخطة لا يمكن أن يطبق عليها، وسنسلم السلاح للدولة ومن يحكم غزة سيكون بيده السلاح".



وتابع: "كل التفاصيل المتعلقة بقوة حفظ السلام تحتاج إلى تفاهمات وتوضيح، ولا يمكن تطبيق الخطة دون تفاوض".



وذكر أبو مرزوق أن "تطبيق نقاط الخطة يحتاج إلى تفصيل وتفاهم"، وتابع: "سندخل في تفاوض بشأن كل المتعلقة بالحركة والسلاح، وعلى النظر بإيجابية لمستقبل الشعب الفلسطيني".



وأكمل: "النقاط التي تعني الحركة في خطة تعاملنا معها بإيجابية، ووافقنا على تصور إقليمي ودولي قدمته مصر ويشمل أجوبة بشأن السلام والمستقبل، ورسم مستقبل الشعب مسألة وطنية لا تقرر فيها حماس وحدها".



وأضاف: "تسليم الأسرى والجثامين خلال 72 ساعة أمر نظري وغير واقعي بالظرف الحالي، فيما توافقنا وطنياً على تسليم إدارة غزة لمستقلين ومرجعية ذلك ".