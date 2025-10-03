28
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
19
o
بعلبك
5
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غوتيريش أبدى ترحيبه وتفاؤله ببيان حركة حماس
Lebanon 24
03-10-2025
|
18:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبدى أمين عام
الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
ترحيبه وتفاؤله إزاء بيان حركة
حماس
الذي أعلنت فيه استعدادها للإفراج عن الرهائن والانخراط على أساس الاقتراح الأخير المقدّم من الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
.
Advertisement
وحثّ كل الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الصراع المأساوي في غزة.
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض ينشر عبر منصة إكس بيان حركة حماس المتضمن قبول خطة الرئيس ترامب
Lebanon 24
البيت الأبيض ينشر عبر منصة إكس بيان حركة حماس المتضمن قبول خطة الرئيس ترامب
04/10/2025 02:49:26
04/10/2025 02:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأميركي ترامب ينشر بيان حركة حماس المتضمن قبول خطته على حسابه في منصة تروث سوشال
Lebanon 24
الرئيس الأميركي ترامب ينشر بيان حركة حماس المتضمن قبول خطته على حسابه في منصة تروث سوشال
04/10/2025 02:49:26
04/10/2025 02:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير مصر لدى لبنان علاء موسى: مع الترحيب بخطة ترامب بشأن غزة باتت المسؤولية على عاتق حركة حماس واتمنى على قادتها تلقّف المقترح والبحث في النقاط الايجابية للبناء عليها (LBCI)
Lebanon 24
سفير مصر لدى لبنان علاء موسى: مع الترحيب بخطة ترامب بشأن غزة باتت المسؤولية على عاتق حركة حماس واتمنى على قادتها تلقّف المقترح والبحث في النقاط الايجابية للبناء عليها (LBCI)
04/10/2025 02:49:26
04/10/2025 02:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: بيان حركة حماس رداً على خطة الرئيس الأميركي ترامب يعكس حرصاً من الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني
Lebanon 24
الخارجية المصرية: بيان حركة حماس رداً على خطة الرئيس الأميركي ترامب يعكس حرصاً من الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني
04/10/2025 02:49:26
04/10/2025 02:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أنطونيو غوتيريش
الأمم المتحدة
دونالد ترامب
غوتيريش
دونالد
ترامب
طراف
قد يعجبك أيضاً
ترامب ينشر رد "حماس" على خطته لغزة.. "من دون تعليق"!
Lebanon 24
ترامب ينشر رد "حماس" على خطته لغزة.. "من دون تعليق"!
16:55 | 2025-10-03
03/10/2025 04:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو مرزوق عن "رد حماس" على خطة ترامب: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة
Lebanon 24
أبو مرزوق عن "رد حماس" على خطة ترامب: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة
16:28 | 2025-10-03
03/10/2025 04:28:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جهود أميركية لدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل
Lebanon 24
جهود أميركية لدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل
16:16 | 2025-10-03
03/10/2025 04:16:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حماس" تسلم ردها على خطة ترامب.. وهذا ما أعلنته رسمياً
Lebanon 24
"حماس" تسلم ردها على خطة ترامب.. وهذا ما أعلنته رسمياً
15:46 | 2025-10-03
03/10/2025 03:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إنذار شامل في أوكرانيا وسط تصاعد الضربات الروسية للبنية التحتية
Lebanon 24
إنذار شامل في أوكرانيا وسط تصاعد الضربات الروسية للبنية التحتية
15:34 | 2025-10-03
03/10/2025 03:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
10:30 | 2025-10-03
03/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
10:14 | 2025-10-03
03/10/2025 10:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
Lebanon 24
تعزيزات عسكرية جنوباً والتقرير الأول للجيش يرد على المشككين في مناقبيته
22:00 | 2025-10-02
02/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2025-10-03
ترامب ينشر رد "حماس" على خطته لغزة.. "من دون تعليق"!
16:28 | 2025-10-03
أبو مرزوق عن "رد حماس" على خطة ترامب: سنسلم السلاح للدولة الفلسطينية القادمة
16:16 | 2025-10-03
جهود أميركية لدعم ترشيح ترامب لجائزة نوبل
15:46 | 2025-10-03
"حماس" تسلم ردها على خطة ترامب.. وهذا ما أعلنته رسمياً
15:34 | 2025-10-03
إنذار شامل في أوكرانيا وسط تصاعد الضربات الروسية للبنية التحتية
15:05 | 2025-10-03
أردوغان لترامب: وقف هجمات إسرائيل شرط لنجاح جهود السلام
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 02:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 02:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 02:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24