عربي-دولي

غوتيريش أبدى ترحيبه وتفاؤله ببيان حركة حماس

Lebanon 24
03-10-2025 | 18:04
أبدى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ترحيبه وتفاؤله إزاء بيان حركة حماس الذي أعلنت فيه استعدادها للإفراج عن الرهائن والانخراط على أساس الاقتراح الأخير المقدّم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وحثّ كل الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الصراع المأساوي في غزة.
البيت الأبيض ينشر عبر منصة إكس بيان حركة حماس المتضمن قبول خطة الرئيس ترامب
الرئيس الأميركي ترامب ينشر بيان حركة حماس المتضمن قبول خطته على حسابه في منصة تروث سوشال
سفير مصر لدى لبنان علاء موسى: مع الترحيب بخطة ترامب بشأن غزة باتت المسؤولية على عاتق حركة حماس واتمنى على قادتها تلقّف المقترح والبحث في النقاط الايجابية للبناء عليها (LBCI)
الخارجية المصرية: بيان حركة حماس رداً على خطة الرئيس الأميركي ترامب يعكس حرصاً من الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني
