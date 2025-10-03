Advertisement

عربي-دولي

بعد طلب ترامب من تل أبيب التوقف عن قصف غزة.. توجيهات جديدة للجيش الاسرائيلي

Lebanon 24
03-10-2025 | 23:21
أمرت القيادة السياسية في إسرائيل بتقليص النشاط في غزة إلى حده الأدنى، وتنفيذ عمليات دفاعية فقط في القطاع، وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي
وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى انه "عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجهت القيادة السياسية تعليماتها للجيش بوقف العملية الخاصة باحتلال غزة".

تزامنا أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، تعليمات برفع الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح الرهائن.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال إن إسرائيل تستعد لتنفيذ "المرحلة الأولى" من خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو اليوم السبت بأن إسرائيل ستعمل "بالتعاون الكامل" مع ترامب لإنهاء الحرب وفقا لمبادئها.

وأمر ترامب إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف قطاع غزة بعدما قالت حركة حماس إنها قبلت بعض عناصر خطته لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين وإعادة جميع الرهائن.
 
وشكر ترامب "جميع الدول التي ساهمت في الجهود المتعلقة بخطة غزة"، مضيفا: "إنه يوم خاص جدا وربما غير مسبوق من نواح عديدة".

وكانت حماس أعلنت مساء أمس الجمعة في بيان أنها سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي طرحه ترامب للسلام في قطاع غزة.

وذكرت الحركة في بيان لها، أنها أجرت "مشاورات معمقة داخل مؤسساتها القيادية، وواسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، وكذلك مع الوسطاء والأصدقاء"، قبل أن تتخذ موقفها من المقترح".

وجددت حماس موافقتها على "تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على توافق وطني فلسطيني واستنادا إلى الدعم العربي والإسلامي".


