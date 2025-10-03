بعد طلب ترامب من تل أبيب التوقف عن قصف غزة.. توجيهات جديدة للجيش الاسرائيلي

Advertisement

أمرت القيادة السياسية بتقليص النشاط في غزة إلى حده الأدنى، وتنفيذ عمليات دفاعية فقط في القطاع، وفق ما أفادت إذاعة الجيش .وأشارت الإذاعة إلى انه "عقب إعلان الرئيس الأميركي ، وجهت القيادة السياسية تعليماتها للجيش بوقف العملية الخاصة باحتلال غزة".تزامنا أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، تعليمات برفع الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة لإطلاق سراح الرهائن.وكان بنيامين ، قد قال إن تستعد لتنفيذ "المرحلة الأولى" من خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأفاد بيان صادر عن مكتب نتنياهو اليوم السبت بأن إسرائيل ستعمل "بالتعاون الكامل" مع ترامب لإنهاء الحرب وفقا لمبادئها.وأمر ترامب إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف بعدما قالت حركة إنها قبلت بعض عناصر خطته لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين وإعادة جميع الرهائن.وشكر ترامب "جميع الدول التي ساهمت في الجهود المتعلقة بخطة غزة"، مضيفا: "إنه يوم خاص جدا وربما غير مسبوق من نواح عديدة".وكانت حماس أعلنت مساء أمس الجمعة في بيان أنها سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي طرحه ترامب للسلام في قطاع غزة.وذكرت الحركة في بيان لها، أنها أجرت "مشاورات معمقة داخل مؤسساتها القيادية، وواسعة مع القوى والفصائل ، وكذلك مع الوسطاء والأصدقاء"، قبل أن تتخذ موقفها من المقترح".وجددت حماس موافقتها على "تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على توافق وطني فلسطيني واستنادا إلى الدعم العربي والإسلامي".