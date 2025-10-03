Advertisement

عربي-دولي

بعد موافقة "حماس" على خطة ترامب الخاصة بغزة.. ترحيب عربي ودولي

Lebanon 24
03-10-2025 | 23:23
بعد إعلان حركة "حماس" مساء أمس الجمعة موافقتها على الإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين الأحياء وتسليم جثث الأموات بناء على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رحبت دول عربية وأجنبية ومنظمات بالأمر. 
فقد أعربت مصر عن تقديرها لبيان حماس. وقالت الخارجية المصرية ان بيان حماس الأخير يمثل فرصة لإحياء عملية السلام وإنهاء عقود من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكدت مصر ضرورة إنهاء حرب غزة بما يفتح الطريق أمام تحقيق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى انها ستبذل قصارى جهدها مع الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

من جهتها، رحبت قطر بإعلان حركة "حماس" موافقتها على مقترح ترامب للسلام في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في منشور على "إكس":ترحب دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح فخامة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن، ضمن صيغة التبادل الواردة في المقترح.

وأكدت قطر أنها بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية للحرب.


المستشار الألماني فريدريش ميرتس قال من جهته، اليوم السبت إن "السلام في غزة وإطلاق سراح الرهائن باتا في متناول اليد"، مضيفا في منشور على منصة "إكس" أن الخطة تمثل "أفضل فرصة لتحقيق السلام" في هذا النزاع.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد اعتبر أن الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة "في متناول اليد" بعد الرد الإيجابي من حماس على خطة السلام التي طرحها دونالد ترامب.

من جهته، وصف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، قبول حماس لخطة السلام الأميركية بأنها "خطوة مهمة إلى الأمام".وشدد على "الدعم القوي لجهود الرئيس ترامب التي جعلتنا أقرب للسلام أكثر من أي وقت مضى".

إلى ذلك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفان دوجاريك في بيان: "يرحب الأمين العام بالبيان الذي أصدرته حماس وأعلنت فيه استعدادها للإفراج عن الرهائن والانخراط" ويعتبره "مشجّعا" و"دعا جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب المأسوية في غزة".
