أهالي الرهائن لدى حماس يرحبون بموقف ترامب.. وهذا ما طلبوه من نتنياهو

عقب إعلان الرئيس الأميركي موقفه من إعلان " " عن ردها على مقترحه لوقف الحرب في ، رحب منتدى أهالي الرهائن الإسرائيليين بالأمر.ودعا منتدى أهالي الرهائن الإسرائيليين رئيس الوزراء إلى بدء مفاوضات فورية لإعادة جميع الرهائن.وأضاف البيان الخاص بالمنتدى: "نقدر تصميم على تحقيق عودة جميع الرهائن والجثامين وإنهاء الحرب".وتابع: "ندعو رئيس الوزراء إلى إصدار تعليمات ببدء مفاوضات فعالة وسريعة لإعادة جميع رهائننا".وكان الرئيس ، قد قال أمس الجمعة، إنه على أن توقف قصف غزة فورا.وذكر ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" أنه: "استنادا إلى البيان الذي أصدرته حركة حماس للتو أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم".وأوضح أنه: "نجري مناقشات حول التفاصيل التي يجب التوصل إليها بشأن خطة غزة".وأشار إلى أن "هذا لا يتعلق بغزة وحدها بل يتعلق بالسلام المنشود منذ زمن طويل في ".وكانت حركة حماس أعلنت أمس الجمعة أنها سلمت ردها الرسمي إلى الوسطاء بشأن المقترح الذي طرحه ترامب للسلام في قطاع غزة.وأضافت الحركة أنها "تعلن موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الاسرائيليين، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في المقترح، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة لعملية التبادل"، مشيرة إلى استعدادها للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل ذلك.