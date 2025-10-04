حماس توافق على خطة ترامب.. اسرائيل توقف عملية احتلال غزة وترحيب عربي دولي

Advertisement

أعلنت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء ردها الرسمي على خطة الرئيس الأمريكي بشأن قطاع غزة، بعد مشاورات معمقة داخل مؤسساتها القيادية ولقاءات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى حوارات مع الوسطاء والأصدقاء الدوليين.وجاء في البيان الصادر عن الحركة: "حرصاً على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحرصاً على ثوابت شعبنا وحقوقه ومصالحه العليا، فقد تم التوصل إلى موقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأمريكي".وأوضحت حماس أنها تقدّر الجهود العربية والإسلامية والدولية، وكذلك جهود الرئيس الأمريكي، التي تهدف إلى وقف الحرب على القطاع، وتبادل الأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية فوراً، ورفض الاحتلال وتهجير الشعب الفلسطيني.وأعلنت الحركة "موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، أحياء وجثامين، وفق صيغة التبادل المقترحة من قبل الرئيس ترامب، مؤكدة استعدادها للدخول فوراً في مفاوضات مع الوسطاء لمناقشة تفاصيل العملية".كما جددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية مستقلة (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.وأشار البيان إلى أن " الأخرى المتعلقة بمستقبل غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة مرتبطة بموقف وطني جامع، وتتم مناقشتها ضمن إطار فلسطيني شامل تشارك فيه حماس بكل مسؤولية، استناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة".وفي أول تعليق له على ردّ حماس، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أن الحركة تبدي استعداداً "لسلام دائم"، وطالب بوقف قصفها للقطاع فوراً.وكتب ترامب على حسابه في منصة "تروث سوشال": "بناءً على البيان الصادر عن حماس، أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم. على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً، حتى نتمكن من إخراج الأسرى بأمان وبسرعة! في الوقت الحالي، من الخطير جداً القيام بذلك. نحن نناقش بالفعل تفاصيل يجب الاتفاق عليها. الأمر لا يتعلق بغزة فحسب، بل يتعلق بالسلام الذي طال انتظاره في ".كما نشر الرئيس الأميركي على حسابه في منصة "تروث سوشال" صورة تظهر رد حماس باللغة الإنكليزية على خطته.ولاحقاً نشر ترامب فيديو قصير ومسجّل، تعهّد فيه بأن يتم التعامل مع جميع الأطراف بإنصاف بموجب خطته للسلام في غزة، مشيداً بموافقة حماس على إطلاق سراح الأسرى وواصفاً هذا اليوم بأنه "مميز".وقال في رسالته عبر الفيديو التي نشرها على منصته "تروث سوشال" إن "الجميع سيُعاملون بشكل منصف"، مضيفاً "هذا يوم مميز للغاية، وربما غير مسبوق".وتابع الرئيس الأميركي: "هذا يوم كبير.. سنرى كيف سينتهي الأمر. يجب أن نكتب الكلمة الأخيرة بشكل ملموس". وأكد أنه يتطلع إلى إعادة الأسرى، ومن بينهم القتلى، إلى عائلاتهم.كما وجّه ترامب الشكر إلى وقطر ومصر والأردن وتركيا والعديد من الدول الأخرى. وقال: "نحن قريبون للغاية من تحقيق السلام في الشرق الأوسط".وفور موافقة حماس، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش الإسرائيلي بوقف عملية احتلال مدينة غزة.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات للجيش بتقليص العمليات الهجومية في غزة.في السياق نفسه، ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن الجيش الإسرائيلي سينتقل إلى العمليات الدفاعية فقط في قطاع غزة وسيوقف عملية احتلال مدينة غزة.من جهته، ذكر مكتب نتنياهو أن إسرائيل تستعد "للتنفيذ الفوري" للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة للإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وذلك عقب رد حركة حماس على الخطة.وقال في بيان "في ضوء رد حماس، تتهيأ إسرائيل للتنفيذ الفوري للمرحلة الأولى من خطة ترامب لإطلاق سراح جميع الأسرى". وأضاف "سنواصل العمل بتعاون كامل مع الرئيس وفريقه لإنهاء الحرب وفقاً للمبادئ التي حددتها إسرائيل والتي تتوافق مع رؤية الرئيس ترامب".ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت أن إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة للإفراج الفوري عن الأسرى وذلك عقب رد حركة حماس على الخطة.وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "في ضوء رد حماس، تستعد إسرائيل لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب فورا للإفراج الفوري عن جميع الأسرى".وأضاف البيان: "سنواصل العمل بالتعاون الكامل مع ترامب وفريقه لإنهاء الحرب وفقا للمبادئ التي وضعتها إسرائيل".واختتم البيان بالقول إن "المبادئ التي وضعتها إسرائيل تتماشى مع رؤية الرئيس ترامب".ورحبت دول عربية وأجنبية ومنظمات بإعلان "حماس" أنها مستعدة لإطلاق سراح الرهائن بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.أعربت مصر، الجمعة، عن تقديرها لبيان حماس الصادر ردا على خطة الرئيس الأميركي بشأن وقف حرب غزة.وقالت الخارجية المصرية في بيان:"بيان حماس الأخير يمثل فرصة لإحياء عملية السلام وإنهاء عقود من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. و مصر تؤكد ضرورة إنهاء حرب غزة بما يفتح الطريق أمام تحقيق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية. كما ستبذل مصر قصارى جهدها مع الدول العربية والولايات المتحدة والدول الأوروبية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. وتدعو مصر الأطراف كافة إلى الالتزام بخطة ترامب والآليات الأممية وتنفيذ وقف فوري لإطلاق النار."ورحبت قطر، الجمعة، بإعلان حركة "حماس" موافقتها على مقترح ترامب للسلام في غزة.وقال المتحدث باسم القطرية ماجد الأنصاري في منشور على "إكس": " ترحب دولة قطر بإعلان حركة حماس موافقتها على مقترح فخامة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، واستعدادها لإطلاق سراح جميع الرهائن، ضمن صيغة التبادل الواردة في المقترح. ونؤكد دعمنا لتصريحات فخامة الرئيس الأميركي الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار لتيسير إطلاق سراح الرهائن بشكل آمن وسريع وبما يحقق نتائج سريعة توقف نزيف دم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي الوقت ذاته، تؤكد دولة قطر على أنها بدأت العمل مع شركائها في الوساطة في مصر العربية بالتنسيق مع الأميركية على استكمال النقاشات حول الخطة لضمان الوصول لنهاية للحرب."المستشار الألماني فريدريش ميرتس قال السبت إن "السلام في غزة وإطلاق سراح الرهائن باتا في متناول اليد"، مضيفا في منشور على منصة "إكس" أن الخطة تمثل "أفضل فرصة لتحقيق السلام" في هذا النزاع.في المقابل، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة أن الإفراج عن جميع الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة "في متناول اليد" بعد الرد الإيجابي من حماس على خطة السلام التي طرحها دونالد ترامب.كما وصف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، قبول حماس لخطة السلام الأميركية بأنها "خطوة مهمة إلى الأمام". وشدد ستارمر على "الدعم القوي لجهود الرئيس ترامب التي جعلتنا أقرب للسلام أكثر من أي وقت مضى".من جهته، صرّح ستيفان دوجاريك، الناطق باسم للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان قائلا: "يرحب الأمين العام بالبيان الذي أصدرته حماس وأعلنت فيه استعدادها للإفراج عن الرهائن والانخراط" ويعتبره "مشجّعا" و"دعا جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة لإنهاء الحرب المأسوية في غزة".