Advertisement

عربي-دولي

بعد موافقة حماس.. ماذا تتضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة؟

Lebanon 24
04-10-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1425068-638951626574793491.webp
Doc-P-1425068-638951626574793491.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد اعلان حماس موافقتها على خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب من أجل انهاء الحرب في غزة، ما هي أبرز نقاط المرحلة الأولى من الخطة؟
Advertisement
بحسب الخطة، تتضمن المرحلة الأولى النقاط التالية:

وقف فوري لإطلاق النار (تعليق الأعمال القتالية) إذا وافق الطرفان على الخطة.
الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء والأموات خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل بالخطة علنيًا.
توقيف العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتجمد خطوط القتال خلال فترة تبادل الرهائن.
انسحاب جزئي تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها.
إسرائيل تفرج عن أسرى فلسطينيين وتبادل الأحياء والأموات، وفق ما ورد في الخطة.
تسليم مهام الإدارة المدنية لغزة إلى حكومة انتقالية تكنوقراطية فلسطينية تحت إشراف دولي، مع إشراف "مجلس سلام" دولي برئاسة ترامب، لتشغيل شؤون الحياة اليومية في القطاع خلال هذه المرحلة.
بدء ضخ المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية (الكهرباء، المياه، إزالة الأنقاض، البنى التحتية) دون تدخل من إسرائيل أو حماس في التوزيع، وتسهيل دخول المساعدات عبر معابر مثل رفح وفق آليات حيادية.
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تستعد "لتنفيذ فوري" للمرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
04/10/2025 10:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
خطّة ترامب بشأن غزة... ماذا تتضمّن؟
lebanon 24
04/10/2025 10:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
احتفالات الآن بين النازحين في مدينة غزة بعد موافقة حماس على خطة ترامب (العربية)
lebanon 24
04/10/2025 10:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية
lebanon 24
04/10/2025 10:02:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة المدنية

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

مجلس سلام

الاميركي

إسرائيل

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:45 | 2025-10-04
02:35 | 2025-10-04
02:30 | 2025-10-04
02:23 | 2025-10-04
02:21 | 2025-10-04
02:02 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24