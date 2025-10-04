28
عربي-دولي
بعد موافقة حماس.. ماذا تتضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة؟
Lebanon 24
04-10-2025
|
01:15
A-
A+
بعد اعلان
حماس
موافقتها على خطة الرئيس
الاميركي
دونالد ترامب
من أجل انهاء الحرب في غزة، ما هي أبرز نقاط المرحلة الأولى من الخطة؟
بحسب الخطة، تتضمن المرحلة الأولى النقاط التالية:
وقف فوري لإطلاق النار (تعليق الأعمال القتالية) إذا وافق الطرفان على الخطة.
الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء والأموات خلال 72 ساعة من قبول
إسرائيل
بالخطة علنيًا.
توقيف العمليات العسكرية
الإسرائيلية
، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتجمد خطوط القتال خلال فترة تبادل الرهائن.
انسحاب جزئي تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها.
إسرائيل تفرج عن أسرى فلسطينيين وتبادل الأحياء والأموات، وفق ما ورد في الخطة.
تسليم مهام
الإدارة المدنية
لغزة إلى حكومة انتقالية تكنوقراطية فلسطينية تحت إشراف دولي، مع إشراف "
مجلس سلام
" دولي برئاسة
ترامب
، لتشغيل شؤون الحياة اليومية في القطاع خلال هذه المرحلة.
بدء ضخ المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية (الكهرباء، المياه، إزالة الأنقاض، البنى التحتية) دون تدخل من إسرائيل أو حماس في التوزيع، وتسهيل دخول المساعدات عبر معابر مثل
رفح
وفق آليات حيادية.
