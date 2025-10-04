بعد موافقة حماس.. ماذا تتضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب بشأن غزة؟

بعد اعلان موافقتها على خطة الرئيس من أجل انهاء الحرب في غزة، ما هي أبرز نقاط المرحلة الأولى من الخطة؟

بحسب الخطة، تتضمن المرحلة الأولى النقاط التالية:



وقف فوري لإطلاق النار (تعليق الأعمال القتالية) إذا وافق الطرفان على الخطة.

الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء والأموات خلال 72 ساعة من قبول بالخطة علنيًا.

توقيف العمليات العسكرية ، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتجمد خطوط القتال خلال فترة تبادل الرهائن.

انسحاب جزئي تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها.

إسرائيل تفرج عن أسرى فلسطينيين وتبادل الأحياء والأموات، وفق ما ورد في الخطة.

تسليم مهام لغزة إلى حكومة انتقالية تكنوقراطية فلسطينية تحت إشراف دولي، مع إشراف " " دولي برئاسة ، لتشغيل شؤون الحياة اليومية في القطاع خلال هذه المرحلة.

بدء ضخ المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية (الكهرباء، المياه، إزالة الأنقاض، البنى التحتية) دون تدخل من إسرائيل أو حماس في التوزيع، وتسهيل دخول المساعدات عبر معابر مثل وفق آليات حيادية.