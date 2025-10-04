Advertisement

عربي-دولي

إيران تعلن إعدام 6 أشخاص.. هذه تهمتهم

Lebanon 24
04-10-2025 | 01:24
A-
A+
Doc-P-1425074-638951635083357344.webp
Doc-P-1425074-638951635083357344.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطة القضائية في إيران، السبت، أنها نفذت حكم الإعدام بستة أشخاص قالت إنهم أعضاء في مجموعة "إرهابية" وأدينوا بتهمة شن هجمات مسلحة في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد.
Advertisement
وقالت السلطات القضائية عبر موقع "ميزان أونلاين"، "نفذ فجر اليوم حكم الإعدام في حق 6 انفصاليين إرهابيين ارتكبوا في السنوات الأخيرة سلسلة من العمليات المسلحة والتفجيرات مستهدفين أمن محافظة حوزستان".
وذكرت وسائل إعلام إيرانية: "اعترف المتهمون بتخطيط وتنفيذ عدة عمليات دموية منها اغتيال 4 من المدافعين عن الأمن وعملية تفجير في مدينة خرمشهر بإقليم خوزستان جنوب غرب إيران".

وتابعت أنه بالإضافة إلى دورهم "في عمليات إرهابية، كانت العناصر المذكورة على اتصال بالكيان الصهيوني وتلقت دعما من جهات أجنبية معادية".

وأضافت: "شكلت أعمال الإرهابيين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم تهديدا متكررا لأمن وسلامة المواطنين في خوزستان على مدى الأعوام الماضية".
مواضيع ذات صلة
وكالات أنباء إيرانية: إيران أعدمت 6 بتهمة وجود صلات لهم بإسرائيل
lebanon 24
04/10/2025 10:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطة القضائية في إيران تعلن إعدام مدان بالتجسس لإسرائيل
lebanon 24
04/10/2025 10:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تسنيم: مقتل 6 أشخاص في انفجار ناجم عن غاز في مبنى سكني في إيران
lebanon 24
04/10/2025 10:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24
في البترون.. توقيف 4 اشخاص وهذه تهمتهم
lebanon 24
04/10/2025 10:02:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الكيان الصهيوني

السلطة القضائية

جنوب غرب

الصهيوني

عبر موقع

خوزستان

صهيوني

صهيون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:45 | 2025-10-04
02:35 | 2025-10-04
02:30 | 2025-10-04
02:23 | 2025-10-04
02:21 | 2025-10-04
02:02 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24