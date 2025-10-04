وزير الدفاع الأميركي يقيل رئيس أركان البحرية

Advertisement

نقلت مجلة "بوليتيكو" السبت، عن مسؤولين بالبنتاغون تأكيدهم أن وزير الحرب أقال رئيس أركان البحرية الأميركية جون من منصبه.ووفقا لمسؤولين دفاعيين، تأتي هذه الإقالة المفاجئة في أعقاب تأكيد تعيين وكيل ، هونغ كاو، في هذا الأسبوع.وأكد ، في بيان، رحيل هاريسون. وقال البيان: "لن يشغل منصب رئيس أركان وزير البحرية بعد الآن. نحن ممتنون لخدمته للوزارة".يأتي ذلك، بينما أعلن الرئيس الأميركي أنه "سيستضيف تحية للأسطول البحري الأميركي في نورفولك، فرجينيا"، مؤكدا أنه "سيكون هذا أكبر احتفال في تاريخ البحرية".وقال : "أنا فخور بأن أعلن أنه 5 أكتوبر، سأستضيف تحية للأسطول في نورفولك، فرجينيا، لتكريم رجالنا ونسائنا الشجعان من البحرية الأميركية. ستنضم إلي سيدتنا الأولى الرائعة، وكذلك وزير الحرب العظيم، بيت هيغسيث، ووزير البحرية، جون فيلان، ونحن نحتفل بمرور 250 عاما على الهيمنة البحرية في ".