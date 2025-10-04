Advertisement

عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي يقيل رئيس أركان البحرية

Lebanon 24
04-10-2025 | 02:02
A-
A+
Doc-P-1425083-638951653768160762.webp
Doc-P-1425083-638951653768160762.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت مجلة "بوليتيكو" السبت، عن مسؤولين بالبنتاغون تأكيدهم أن وزير الحرب بيت هيغسيث أقال رئيس أركان البحرية الأميركية جون هاريسون من منصبه.
Advertisement


ووفقا لمسؤولين دفاعيين، تأتي هذه الإقالة المفاجئة في أعقاب تأكيد تعيين وكيل وزارة البحرية، هونغ كاو، في هذا الأسبوع.

وأكد البنتاغون، في بيان، رحيل هاريسون. وقال البيان: "لن يشغل منصب رئيس أركان وزير البحرية بعد الآن. نحن ممتنون لخدمته للوزارة".

يأتي ذلك، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "سيستضيف تحية للأسطول البحري الأميركي في نورفولك، فرجينيا"، مؤكدا أنه "سيكون هذا أكبر احتفال في تاريخ البحرية".

وقال ترامب: "أنا فخور بأن أعلن أنه يوم الأحد 5 أكتوبر، سأستضيف تحية للأسطول في نورفولك، فرجينيا، لتكريم رجالنا ونسائنا الشجعان من البحرية الأميركية. ستنضم إلي سيدتنا الأولى الرائعة، وكذلك وزير الحرب العظيم، بيت هيغسيث، ووزير البحرية، جون فيلان، ونحن نحتفل بمرور 250 عاما على الهيمنة البحرية في الولايات المتحدة".
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: وزير الدفاع هيغسيث أقال قائدة قوات الاحتياط البحرية ورئيس قيادة العمليات الخاصة بالبحرية
lebanon 24
04/10/2025 10:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: على رئيس الأركان "تنفيذ" قرارات الحكومة بشأن غزة
lebanon 24
04/10/2025 10:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: تحدثت مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن خططنا بمدينة غزة وإكمال المهمة
lebanon 24
04/10/2025 10:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان سيقدم اليوم لوزير الدفاع خطة احتلال مدينة غزة
lebanon 24
04/10/2025 10:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة البحرية

دونالد ترامب

وزير الدفاع

بيت هيغسيث

البنتاغون

يوم الأحد

بنتاغون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:45 | 2025-10-04
02:35 | 2025-10-04
02:30 | 2025-10-04
02:23 | 2025-10-04
02:21 | 2025-10-04
01:49 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24