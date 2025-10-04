28
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير الدفاع الأميركي يقيل رئيس أركان البحرية
Lebanon 24
04-10-2025
|
02:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت مجلة "بوليتيكو" السبت، عن مسؤولين بالبنتاغون تأكيدهم أن وزير الحرب
بيت هيغسيث
أقال رئيس أركان البحرية الأميركية جون
هاريسون
من منصبه.
Advertisement
ووفقا لمسؤولين دفاعيين، تأتي هذه الإقالة المفاجئة في أعقاب تأكيد تعيين وكيل
وزارة البحرية
، هونغ كاو، في هذا الأسبوع.
وأكد
البنتاغون
، في بيان، رحيل هاريسون. وقال البيان: "لن يشغل منصب رئيس أركان وزير البحرية بعد الآن. نحن ممتنون لخدمته للوزارة".
يأتي ذلك، بينما أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه "سيستضيف تحية للأسطول البحري الأميركي في نورفولك، فرجينيا"، مؤكدا أنه "سيكون هذا أكبر احتفال في تاريخ البحرية".
وقال
ترامب
: "أنا فخور بأن أعلن أنه
يوم الأحد
5 أكتوبر، سأستضيف تحية للأسطول في نورفولك، فرجينيا، لتكريم رجالنا ونسائنا الشجعان من البحرية الأميركية. ستنضم إلي سيدتنا الأولى الرائعة، وكذلك وزير الحرب العظيم، بيت هيغسيث، ووزير البحرية، جون فيلان، ونحن نحتفل بمرور 250 عاما على الهيمنة البحرية في
الولايات المتحدة
".
مواضيع ذات صلة
مسؤول أميركي: وزير الدفاع هيغسيث أقال قائدة قوات الاحتياط البحرية ورئيس قيادة العمليات الخاصة بالبحرية
Lebanon 24
مسؤول أميركي: وزير الدفاع هيغسيث أقال قائدة قوات الاحتياط البحرية ورئيس قيادة العمليات الخاصة بالبحرية
04/10/2025 10:02:33
04/10/2025 10:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: على رئيس الأركان "تنفيذ" قرارات الحكومة بشأن غزة
Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: على رئيس الأركان "تنفيذ" قرارات الحكومة بشأن غزة
04/10/2025 10:02:33
04/10/2025 10:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: تحدثت مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن خططنا بمدينة غزة وإكمال المهمة
Lebanon 24
نتنياهو: تحدثت مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن خططنا بمدينة غزة وإكمال المهمة
04/10/2025 10:02:33
04/10/2025 10:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان سيقدم اليوم لوزير الدفاع خطة احتلال مدينة غزة
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان سيقدم اليوم لوزير الدفاع خطة احتلال مدينة غزة
04/10/2025 10:02:33
04/10/2025 10:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
وزارة البحرية
دونالد ترامب
وزير الدفاع
بيت هيغسيث
البنتاغون
يوم الأحد
بنتاغون
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن حجب الجنسية عن الأطفال المولودين في أميركا.. هذا ما قررته محكمة اتحادية
Lebanon 24
عن حجب الجنسية عن الأطفال المولودين في أميركا.. هذا ما قررته محكمة اتحادية
02:45 | 2025-10-04
04/10/2025 02:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة جديدة لوزارة الصحة المصرية تثير الجدل.. هذا ما جرى
Lebanon 24
خطة جديدة لوزارة الصحة المصرية تثير الجدل.. هذا ما جرى
02:35 | 2025-10-04
04/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ان امتدت على مساحات واسعة.. فرق الدفاع المدني السوري تسيطر على حريق في قلعة صلاح الدين الأثرية
Lebanon 24
بعد ان امتدت على مساحات واسعة.. فرق الدفاع المدني السوري تسيطر على حريق في قلعة صلاح الدين الأثرية
02:30 | 2025-10-04
04/10/2025 02:30:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة فنزويلا.. مقتل 4 أشخاص بضربة على قارب لمهربي المخدرات
Lebanon 24
قبالة فنزويلا.. مقتل 4 أشخاص بضربة على قارب لمهربي المخدرات
02:23 | 2025-10-04
04/10/2025 02:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "البنود" التي لم تقبلها حركة حماس في خطة ترامب؟
Lebanon 24
ما هي "البنود" التي لم تقبلها حركة حماس في خطة ترامب؟
02:21 | 2025-10-04
04/10/2025 02:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
Lebanon 24
توقيفات في دار حضانة في الجعيتاوي.. كاميرات المُراقبة فضحت ما كان يحصل
08:17 | 2025-10-03
03/10/2025 08:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
Lebanon 24
موقع أميركي: هكذا عاد حزب الله "بهدوء" إلى سوريا
10:30 | 2025-10-03
03/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو لحادث سير مروّع... شاهدوه
07:18 | 2025-10-03
03/10/2025 07:18:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
Lebanon 24
خوفاً من الحرب... أهالي الضاحية يتكبّدون مصاريف كبيرة
10:14 | 2025-10-03
03/10/2025 10:14:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
Lebanon 24
عن نصرالله ووفيق صفا.. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث!
15:24 | 2025-10-03
03/10/2025 03:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:45 | 2025-10-04
عن حجب الجنسية عن الأطفال المولودين في أميركا.. هذا ما قررته محكمة اتحادية
02:35 | 2025-10-04
خطة جديدة لوزارة الصحة المصرية تثير الجدل.. هذا ما جرى
02:30 | 2025-10-04
بعد ان امتدت على مساحات واسعة.. فرق الدفاع المدني السوري تسيطر على حريق في قلعة صلاح الدين الأثرية
02:23 | 2025-10-04
قبالة فنزويلا.. مقتل 4 أشخاص بضربة على قارب لمهربي المخدرات
02:21 | 2025-10-04
ما هي "البنود" التي لم تقبلها حركة حماس في خطة ترامب؟
01:49 | 2025-10-04
من أجل تحقيق السّلام في غزة .. ماكرون يشكر ترامب وفريقه على جهودهم المبذولة
فيديو
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
04/10/2025 10:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
04/10/2025 10:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
04/10/2025 10:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24