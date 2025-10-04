Advertisement

عربي-دولي

قبالة فنزويلا.. مقتل 4 أشخاص بضربة على قارب لمهربي المخدرات

Lebanon 24
04-10-2025 | 02:23
نفذّت القوات الأميركية ضربة على قارب يشتبه بتهريبه المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفق ما أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.
وقال هيغسيث على منصة "إكس": "قتل أربعة من مهربي المخدرات الإرهابيين على متن القارب في الضربة" التي "نفذت في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا بينما كان المركب ينقل كميات كبيرة من المخدرات باتجاه أميركا لتسميم شعبنا".
وأوضح أن الرئيس الأميركي أعطى الأمر بشن الضربة.

وأضاف هيغسيث: "ستستمر هذه الضربات حتى تنتهي الهجمات على الشعب الأميركي".
وزير الدفاع

بيت هيغسيث

فنزويلا

بيرة

زويل

من نحن
