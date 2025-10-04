28
عربي-دولي
بعد ان امتدت على مساحات واسعة.. فرق الدفاع المدني السوري تسيطر على حريق في قلعة صلاح الدين الأثرية
Lebanon 24
04-10-2025
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الدفاع المدني السوري، فجر السبت، السيطرة على حريق في قلعة
صلاح الدين
الأيوبي
الأثرية والأحراج المحيطة بها في منطقة الحفة
بريف
اللاذقية
، مشيرا إلى دخول الحريق في مرحلة التبريد والمراقبة، مع استمرار متابعة الوضع.
ونقل تليفزيون
سوريا
اليوم عن مدير
مديرية الدفاع المدني
في اللاذقية
عبد الكافي
كيال قوله إن فرق الدفاع المدني في
وزارة الطوارئ
وإدارة
الكوارث
تعاملت مع عدة حرائق متفرقة في المنطقة، إلا أن حريق قلعة صلاح الدين كان الأصعب بينها.
عن حجب الجنسية عن الأطفال المولودين في أميركا.. هذا ما قررته محكمة اتحادية
Lebanon 24
عن حجب الجنسية عن الأطفال المولودين في أميركا.. هذا ما قررته محكمة اتحادية
02:45 | 2025-10-04
04/10/2025 02:45:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة جديدة لوزارة الصحة المصرية تثير الجدل.. هذا ما جرى
Lebanon 24
خطة جديدة لوزارة الصحة المصرية تثير الجدل.. هذا ما جرى
02:35 | 2025-10-04
04/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة فنزويلا.. مقتل 4 أشخاص بضربة على قارب لمهربي المخدرات
Lebanon 24
قبالة فنزويلا.. مقتل 4 أشخاص بضربة على قارب لمهربي المخدرات
02:23 | 2025-10-04
04/10/2025 02:23:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي "البنود" التي لم تقبلها حركة حماس في خطة ترامب؟
Lebanon 24
ما هي "البنود" التي لم تقبلها حركة حماس في خطة ترامب؟
02:21 | 2025-10-04
04/10/2025 02:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي يقيل رئيس أركان البحرية
Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي يقيل رئيس أركان البحرية
02:02 | 2025-10-04
04/10/2025 02:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
