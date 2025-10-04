بعد ان امتدت على مساحات واسعة.. فرق الدفاع المدني السوري تسيطر على حريق في قلعة صلاح الدين الأثرية

Advertisement

أعلن الدفاع المدني السوري، فجر السبت، السيطرة على حريق في قلعة الأثرية والأحراج المحيطة بها في منطقة الحفة ، مشيرا إلى دخول الحريق في مرحلة التبريد والمراقبة، مع استمرار متابعة الوضع.ونقل تليفزيون اليوم عن مدير في اللاذقية كيال قوله إن فرق الدفاع المدني في وإدارة تعاملت مع عدة حرائق متفرقة في المنطقة، إلا أن حريق قلعة صلاح الدين كان الأصعب بينها.