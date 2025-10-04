Advertisement

عربي-دولي

بعد ان امتدت على مساحات واسعة.. فرق الدفاع المدني السوري تسيطر على حريق في قلعة صلاح الدين الأثرية

Lebanon 24
04-10-2025 | 02:30
Doc-P-1425095-638951672979781995.webp
Doc-P-1425095-638951672979781995.webp photos 0
أعلن الدفاع المدني السوري، فجر السبت، السيطرة على حريق في قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية والأحراج المحيطة بها في منطقة الحفة بريف اللاذقية، مشيرا إلى دخول الحريق في مرحلة التبريد والمراقبة، مع استمرار متابعة الوضع.
ونقل تليفزيون سوريا اليوم عن مدير مديرية الدفاع المدني في اللاذقية عبد الكافي كيال قوله إن فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعاملت مع عدة حرائق متفرقة في المنطقة، إلا أن حريق قلعة صلاح الدين كان الأصعب بينها.
 
مديرية الدفاع المدني

إدارة الكوارث

وزارة الطوارئ

مديرية الدفاع

ريف اللاذقية

صلاح الدين

عبد الكافي

اللاذقية

