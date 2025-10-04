Advertisement

عربي-دولي

خطة جديدة لوزارة الصحة المصرية تثير الجدل.. هذا ما جرى

Lebanon 24
04-10-2025 | 02:35
A-
A+
Doc-P-1425096-638951677760581997.webp
Doc-P-1425096-638951677760581997.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الصحة المصرية مؤخراً عن خطة لتأجير العيادات الخارجية بعدد من المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية الحكومية لشباب الأطباء، وذلك في إطار إتاحة الفرص للأطباء الشباب للاستفادة المهنية والمادية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.
Advertisement

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الطرح يشمل 3 مستشفيات هي: مستشفى مبرة المعادي، مستشفى هليوبوليس، ومستشفى مبرة مصر القديمة، لافتا إلى أن تلك العيادات تعمل في الفترة الصباحية فقط حتى الثالثة ظهرًا، وبالتالي جاء طرحها لشباب الأطباء لاستغلالها بشكل أمثل لخدمة المرضى وفي ذات الوقت دعم هؤلاء الأطباء.

وأثار القرار ضجة كبيرة حول جدواها وأسبابها، حيث قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن القرار يعد خطوة جيدة تخدم عدة أطراف في المنظومة الصحية.
وأوضح أن القرار يمنح الأطباء الشباب فرصة عملية في بداية حياتهم المهنية، من خلال توفير أماكن مؤهلة لممارسة المهنة بتكلفة مناسبة، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل ارتفاع أسعار إيجارات العيادات الخاصة، مضيفا أن المستشفيات نفسها ستستفيد من تواجد الأطباء بعد انتهاء فترة العمل الرسمية، حيث ستظل هناك كوادر طبية متواجدة في المساء وحتى ساعات الليل، بما يسمح بالاستعانة بهم في تقديم الخدمات الطارئة.

وأكد عضو لجنة الصحة ببرلمان مصر أن القرار يصب كذلك في مصلحة المواطن، إذ يتيح له حرية اختيار الطبيب الذي يرغب في التوجه إليه، مع الاستفادة من أسعار الكشف الأقل بكثير من نظيرتها في العيادات الخاصة، مشيرا إلى أن المريض سيجد كل الخدمات الطبية التي يحتاجها داخل المستشفى نفسه، بما في ذلك الفحوصات الطبية المختلفة، حتى إذا كانت تخص تخصصًا آخر غير التخصص الذي حضر من أجله.

وشدد رضوان على أن تسجيل الحالة المرضية للمريض داخل المستشفى يتيح لأي طبيب الاطلاع على تاريخه الطبي بسهولة، ما يرفع من كفاءة التشخيص والعلاج، مطالبا في المقابل بضرورة وجود رقابة مستمرة من الدولة لضمان ضبط أسعار الكشف ومنع أي محاولات لزيادتها بما يرهق كاهل المواطن.
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة تحسم الجدل: هذا المصنع مطابق للشروط
lebanon 24
04/10/2025 13:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
شائعة "شبكة تجارة الأعضاء" في الغربية تثير الجدل.. والسلطات المصرية توضح
lebanon 24
04/10/2025 13:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من ChatGPT تثير الجدل
lebanon 24
04/10/2025 13:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة ذكاء اصطناعي جديدة على يوتيوب تُثير الجدل بين منشئي المحتوى
lebanon 24
04/10/2025 13:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24

وقال الدكتور

وزارة الصحة

لجنة الصحة

ضجة كبيرة

علاجية

مصرية

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:38 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2025-10-04
05:38 | 2025-10-04
05:29 | 2025-10-04
04:42 | 2025-10-04
04:31 | 2025-10-04
04:02 | 2025-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24