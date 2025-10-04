Advertisement

عربي-دولي

عن حجب الجنسية عن الأطفال المولودين في أميركا.. هذا ما قررته محكمة اتحادية

Lebanon 24
04-10-2025 | 02:45
أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية الأميركية في مدينة بوسطن حكما يعتبر أنه لا يجوز لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجب الجنسية عن الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.
وأصبحت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية الأولى، أمس الجمعة، خامس محكمة اتحادية منذ حزيران الماضي تصدر أو تؤيد أوامر بمنع تنفيذ أمر الرئيس، الذي كان يستهدف إنهاء منح الجنسية تلقائيا لهؤلاء الأطفال بعد ولادتهم.

وخلصت المحكمة إلى أن من المرجح أن ينجح المدعون في ادعائهم بأن الأطفال المذكورين في الأمر مؤهلون للحصول على الجنسية بالولادة بموجب بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.

ومن المتوقع أن تحال القضية سريعا إلى المحكمة العليا، التي قيدت سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد في حكم صدر في يونيو حزيران الماضي.
