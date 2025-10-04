28
عربي-دولي
عن حجب الجنسية عن الأطفال المولودين في أميركا.. هذا ما قررته محكمة اتحادية
Lebanon 24
04-10-2025
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
محكمة الاستئناف
الاتحادية الأميركية في مدينة
بوسطن
حكما يعتبر أنه لا يجوز لإدارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
حجب الجنسية عن الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.
وأصبحت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة
الاستئناف
الأميركية الأولى، أمس الجمعة، خامس محكمة اتحادية منذ حزيران الماضي تصدر أو تؤيد أوامر بمنع تنفيذ أمر الرئيس، الذي كان يستهدف إنهاء منح الجنسية تلقائيا لهؤلاء الأطفال بعد ولادتهم.
وخلصت المحكمة إلى أن من المرجح أن ينجح المدعون في ادعائهم بأن الأطفال المذكورين في الأمر مؤهلون للحصول على الجنسية بالولادة بموجب بند الجنسية في التعديل
الرابع عشر
للدستور الأميركي.
ومن المتوقع أن تحال القضية سريعا إلى
المحكمة العليا
، التي قيدت سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد في حكم صدر في يونيو حزيران الماضي.
جديد أميركا.. "عملة معدنية" عليها صورة ترامب!
Lebanon 24
جديد أميركا.. "عملة معدنية" عليها صورة ترامب!
06:42 | 2025-10-04
04/10/2025 06:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة في التاريخ... إمرأة ستُصبح رئيسة حكومة اليابان هذه هوّيتها (صورة)
Lebanon 24
لأول مرة في التاريخ... إمرأة ستُصبح رئيسة حكومة اليابان هذه هوّيتها (صورة)
05:38 | 2025-10-04
04/10/2025 05:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 226 عاماً على إكتشافها... إفتتاح مقبرة ملك فرعونيّ اليوم في مصر
Lebanon 24
بعد 226 عاماً على إكتشافها... إفتتاح مقبرة ملك فرعونيّ اليوم في مصر
05:29 | 2025-10-04
04/10/2025 05:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس يعلن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب
Lebanon 24
عباس يعلن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب
04:42 | 2025-10-04
04/10/2025 04:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا.. واتهامات متبادلة بين البلدين
Lebanon 24
حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا.. واتهامات متبادلة بين البلدين
04:31 | 2025-10-04
04/10/2025 04:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
