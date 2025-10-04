عن حجب الجنسية عن الأطفال المولودين في أميركا.. هذا ما قررته محكمة اتحادية

Advertisement

أصدرت الاتحادية الأميركية في مدينة حكما يعتبر أنه لا يجوز لإدارة الرئيس الأميركي حجب الجنسية عن الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.وأصبحت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الأميركية الأولى، أمس الجمعة، خامس محكمة اتحادية منذ حزيران الماضي تصدر أو تؤيد أوامر بمنع تنفيذ أمر الرئيس، الذي كان يستهدف إنهاء منح الجنسية تلقائيا لهؤلاء الأطفال بعد ولادتهم.وخلصت المحكمة إلى أن من المرجح أن ينجح المدعون في ادعائهم بأن الأطفال المذكورين في الأمر مؤهلون للحصول على الجنسية بالولادة بموجب بند الجنسية في التعديل للدستور الأميركي.ومن المتوقع أن تحال القضية سريعا إلى ، التي قيدت سلطة قضاة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد في حكم صدر في يونيو حزيران الماضي.