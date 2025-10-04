حماس تعاني من انقسام بشأن مسألة نزع السلاح.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية



ووفقاً للصحيفة، فإن بعض أعضاء حماس مقتنعون بأن خطة الرئيس الأميركي لإنهاء العمليات القتالية في لن تؤدي إلا إلى "وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة" وليس تسوية سلمية كاملة.



وأكدت الحركة موافقتها على الإفراج عن كل المحتجزين وتسليم لهيئة من "المستقلين"، وهما من البنود في خطة الرئيس الأميركي التي تحظى بدعم . لكنها شددت على وجوب التفاوض بشأن نقاط أخرى مرتبطة بـ"مستقبل القطاع" وردت في المقترح.



من جهتها، أعلنت في بيان، السبت، أنها شاركت في المشاورات التي أدت إلى اتخاذ قرار حماس، مؤكدة أن رد حماس على خطة هو تعبير عن موقف الفصائل.