عربي-دولي

حماس تعاني من انقسام بشأن مسألة نزع السلاح.. هذا ما كشفته صحيفة أميركية

Lebanon 24
04-10-2025 | 03:53
أعلنت حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح جميع المحتجزين، لكن في الواقع لا توجد وحدة في صفوفها بشأن هذه القضية، كما فشل أعضاؤها في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" wall street journal، نقلاً عن مسؤولين عرب.
ووفقاً للصحيفة، فإن بعض أعضاء حماس مقتنعون بأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء العمليات القتالية في قطاع غزة لن تؤدي إلا إلى "وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة" وليس تسوية سلمية كاملة.

ويرجع هذا الموقف إلى عدم ثقة الحركة بإسرائيل.
وأكدت الحركة موافقتها على الإفراج عن كل المحتجزين وتسليم إدارة غزة لهيئة من "المستقلين"، وهما من البنود في خطة الرئيس الأميركي التي تحظى بدعم إسرائيل. لكنها شددت على وجوب التفاوض بشأن نقاط أخرى مرتبطة بـ"مستقبل القطاع" وردت في المقترح.

من جهتها، أعلنت حركة الجهاد في بيان، السبت، أنها شاركت في المشاورات التي أدت إلى اتخاذ قرار حماس، مؤكدة أن رد حماس على خطة ترامب هو تعبير عن موقف الفصائل.
