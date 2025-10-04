Advertisement

عربي-دولي

فرق أمنية تعد الخرائط لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة

Lebanon 24
04-10-2025 | 03:53
تُعد فرق أمنية الخرائط الدقيقة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق ما أفاد إعلام إسرائيلي.
وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى ان جهات أمنية تعد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم. 

وكانت القناة 12 الإسرائيلية أعلنت أن فريق التفاوض تلقى توجيهات بالاستعداد للسفر في أقرب وقت.

من جهتها، أعلنت حركة الجهاد في بيان، اليوم السبت، أنها شاركت في المشاورات التي أدت لاتخاذ قرار حماس، مؤكدة أن رد حماس على خطة ترامب هو تعبير عن موقف الفصائل.

هذا وطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الجمعة، من إسرائيل التوقف عن قصف إسرائيل لغزة "فورا"، بعيد إعلان حركة حماس موافقتها على الإفراج عن كل المحتجزين في غزة بموجب خطته الهادفة لإنهاء الحرب في القطاع، من دون أن تتطرق إلى مسألة نزع سلاحها.

وأكدت حركة حماس موافقتها على الإفراج عن كل المحتجزين وتسليم إدارة غزة لهيئة من "المستقلين"، وهما من البنود في خطة الرئيس الأميركي التي تحظى بدعم إسرائيل. لكنها شددت على وجوب التفاوض بشأن نقاط أخرى مرتبطة بـ"مستقبل القطاع" وردت في المقترح.






دونالد ترامب

الفلسطينيين

حركة الجهاد

الإسرائيلية

إسرائيل

من جهته

دونالد

