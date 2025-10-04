فرق أمنية تعد الخرائط لانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة

Advertisement

تُعد فرق أمنية الخرائط الدقيقة لانسحاب الجيش من غزة وفق خطة الرئيس الأميركي ، وفق ما أفاد إعلام إسرائيلي.وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى ان جهات أمنية تعد قائمة الأسرى الذين سيفرج عنهم.وكانت القناة 12 أعلنت أن فريق التفاوض تلقى توجيهات بالاستعداد للسفر في أقرب وقت.من جهتها، أعلنت في بيان، اليوم السبت، أنها شاركت في المشاورات التي أدت لاتخاذ قرار ، مؤكدة أن رد حماس على خطة هو تعبير عن موقف الفصائل.هذا وطلب الرئيس الأميركي ترامب، مساء أمس الجمعة، من التوقف عن قصف إسرائيل لغزة "فورا"، بعيد إعلان حركة حماس موافقتها على الإفراج عن كل المحتجزين في غزة بموجب خطته الهادفة لإنهاء الحرب في القطاع، من دون أن تتطرق إلى مسألة نزع سلاحها.وأكدت حركة حماس موافقتها على الإفراج عن كل المحتجزين وتسليم إدارة غزة لهيئة من "المستقلين"، وهما من البنود في خطة الرئيس الأميركي التي تحظى بدعم إسرائيل. لكنها شددت على وجوب التفاوض بشأن نقاط أخرى مرتبطة بـ"مستقبل القطاع" وردت في المقترح.