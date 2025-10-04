حركة الجهاد: رد حماس على خطة ترامب بشأن غزة تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية

Advertisement

أعلنت ، تأييدها رد على خطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، معتبرة ان ذلك يمثل موقف الفلسطينية.وقال في بيان: "الرد الذي قدمته حركة حماس على خطة هو تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية، ولقد شاركت حركة الجهاد في بمسؤولية في المشاورات التي أدت لاتخاذ هذا القرار".ومن شأن موافقة الجهاد على الخطة أن تسهل على حماس إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركتين في غزة.