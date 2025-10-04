Advertisement

عربي-دولي

حركة الجهاد: رد حماس على خطة ترامب بشأن غزة تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية

Lebanon 24
04-10-2025 | 04:02
أعلنت حركة الجهاد الفلسطينية، تأييدها رد حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، معتبرة ان ذلك يمثل موقف المقاومة الفلسطينية.
وقال الجهاد في بيان: "الرد الذي قدمته حركة حماس على خطة ترامب هو تعبير عن موقف قوى المقاومة الفلسطينية، ولقد شاركت حركة الجهاد في فلسطين بمسؤولية في المشاورات التي أدت لاتخاذ هذا القرار".

ومن شأن موافقة الجهاد على الخطة أن تسهل على حماس إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركتين في غزة.



