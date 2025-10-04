Advertisement

حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا.. واتهامات متبادلة بين البلدين

Lebanon 24
04-10-2025 | 04:31
أفادت السلطات الأوكرانية يوم السبت بأن روسيا نفذت هجمات بطائرات مسيرة على البلاد الليلة الماضية. وحلقت مسيرات قرب مدينتي دنيبرو وخاركيف، دون وضوح الأهداف. ووفقاً لوكالة أنباء "أوكرينفورم"، تم استخدام طائرات مقاتلة روسية أيضاً.
كما تعرضت مدينة زابوريجيا ومحيطها لهجوم بقنابل موجهة مساءً، دون توفر معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار.

وتشير تقارير إلى أن أوكرانيا أطلقت مسيرات باتجاه روسيا الليلة الماضية. وعُلقت العمليات الجوية مؤقتاً في مطارات كالوجا وفولجوجراد وساراتوف، وهو إجراء يُعتبر عادةً تحذيراً من هجمات محتملة بطائرات مسيرة. لم تعلق القوات المسلحة الأوكرانية على هذه التطورات.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 117 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي في أجواء جمهورية القرم ومقاطعات بريانسك وفولغوغراد وكورسك وروستوف وفورونيج وبيلغورود ولينينغراد وكالوغا ونوفغورود وسمولينسك، وكذلك فوق مياه البحر الأسود.
