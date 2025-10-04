حرب المسيّرات مستمرة بين روسيا وأوكرانيا.. واتهامات متبادلة بين البلدين

Advertisement

أفادت السلطات يوم السبت بأن نفذت هجمات بطائرات مسيرة على البلاد الليلة الماضية. وحلقت قرب مدينتي دنيبرو وخاركيف، دون وضوح الأهداف. ووفقاً لوكالة أنباء "أوكرينفورم"، تم استخدام طائرات مقاتلة روسية أيضاً.كما تعرضت مدينة زابوريجيا ومحيطها لهجوم بقنابل موجهة مساءً، دون توفر معلومات عن خسائر بشرية أو أضرار.وتشير تقارير إلى أن أطلقت مسيرات باتجاه روسيا الليلة الماضية. وعُلقت العمليات الجوية مؤقتاً في مطارات كالوجا وفولجوجراد وساراتوف، وهو إجراء يُعتبر عادةً تحذيراً من هجمات محتملة بطائرات مسيرة. لم تعلق القوات المسلحة الأوكرانية على هذه التطورات.وأعلنت تدمير 117 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية بواسطة في أجواء ومقاطعات بريانسك وفولغوغراد وكورسك وروستوف وفورونيج وبيلغورود ولينينغراد وكالوغا ونوفغورود وسمولينسك، وكذلك فوق مياه .