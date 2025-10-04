عباس يعلن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب

Advertisement

أكد الرئيس الفلسطيني عزمه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، موضحا أنه تم تكليف جهات مختصة لإعداد دستور مؤقت للدولة خلال 3 أشهر.وطالب عباس كافة القوى والمؤسسات الوطنية بتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية، مشيرا إلى ان أن الشعب الفلسطيني ماض بثبات نحو تحقيق حريته واستقلاله وتجسيد دولته ذات السيادة الكاملة وعاصمتها الشرقية.وأكد عباس، في بيان رسمي، أمس الجمعة، القيادة بخارطة طريق للإصلاح والتطوير الشامل، بما يشمل إعادة بناء ، وتكريس مبادئ سيادة القانون والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع تعهدات القيادة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي للسلام في .وأعلن عباس عزمه على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، موضحا أنه تم تكليف الجهات المختصة بإعداد دستور مؤقت للدولة خلال 3 أشهر، وتعديل القوانين ذات الصلة، بما يضمن الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ حل الدولتين.وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الترشح للانتخابات سيُشترط بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، ووجود سلطة أمنية واحدة، ونظام قانوني موحد.كما أعلن عن توجيه الحكومة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير "اليونسكو"، مؤكدا التزام بنبذ العنف والتحريض، وتعزيز ثقافة السلام في التعليم والإعلام والثقافة.