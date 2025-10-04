Advertisement

عربي-دولي

عباس يعلن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب

Lebanon 24
04-10-2025 | 04:42
Doc-P-1425147-638951752561212930.jpg
Doc-P-1425147-638951752561212930.jpg photos 0
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، موضحا أنه تم تكليف جهات مختصة لإعداد دستور مؤقت للدولة خلال 3 أشهر.
وطالب عباس كافة القوى والمؤسسات الوطنية بتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية، مشيرا إلى ان أن الشعب الفلسطيني ماض بثبات نحو تحقيق حريته واستقلاله وتجسيد دولته ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عباس، في بيان رسمي، أمس الجمعة، التزام القيادة الفلسطينية بخارطة طريق للإصلاح والتطوير الشامل، بما يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتكريس مبادئ سيادة القانون والوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع تعهدات القيادة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك.

وأعلن عباس عزمه على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، موضحا أنه تم تكليف الجهات المختصة بإعداد دستور مؤقت للدولة خلال 3 أشهر، وتعديل القوانين ذات الصلة، بما يضمن الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ حل الدولتين.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الترشح للانتخابات سيُشترط بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، ووجود سلطة أمنية واحدة، ونظام قانوني موحد.

كما أعلن عن توجيه الحكومة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير "اليونسكو"، مؤكدا التزام فلسطين بنبذ العنف والتحريض، وتعزيز ثقافة السلام في التعليم والإعلام والثقافة.
الوحدة الوطنية

مؤسسات الدولة

الفلسطينية

محمود عباس

حل الدولة

نيويورك

فلسطين

التزام

